Weź z kuchni i rozsyp po parapecie. Wchłonie całą wilgoć z okien. Przestaną parować i nie będzie pojawiać sie pleśń. Sposób na wilgoć na oknach

W okresie zimowym dominują dwa problemy w naszych domach. Jedni cierpią na zbyt suche powietrze powodowane rozgrzanymi kaloryferami. Przesuszone powietrze niszczy kwiaty doniczkowe oraz podrażnia drogi oddechowe. Powoduje ból gardła, suchość błon śluzowych oraz nadmierne przesuszanie się skóry. Często pojawia się odwrotny problem, czyli zbyt wilgotne powietrze. Wilgoć zbiera się najczyściej na oknach. Na szybach pojawiają się krople wody i często okna są zaparowane. Bywa, że problem wilgoci na oknach powiązany jest z ich nieszczelnością. Jeżeli zmagasz się z nadmierna wilgocią w mieszkaniu to koniecznie sprawdź, czy okna są szczelne.

Aby zminimalizować wilgoć na oknach nie trzeba sięgać po specjalistyczne sposoby. Wystarczy to, co masz w domu. Świetnie w tym celu sprawdzi się klasyczna soda oczyszczona. Należy ją rozsypać na parapecie lub wsypać do bawełnianego woreczka, który umieszcza się w miejscach, gdzie najczęściej pojawia się wilgoć. Soda oczyszczona rewelacyjnie absorbuje nadmiar wody i jest przy tym bezpieczna zarówno dla ludzi, jak i zwierząt domowych. Dodatkowo soda oczyszczona niweluje brzydkie zapachy. Podobnie jak soda zadziała nieugotowany ryż, a nawet sól kuchenna. Pamiętaj, że aby pozbyć się wilgoci z okien należy regularnie wymieniać stosowany środek. Soda oczyszczona, ryż lub sól kuchenna powinny być zmieniane przynajmniej raz dziennie. Najlepiej jest to robić rankiem, gdy po nocy zbiera się najwięcej wilgoci.

Jak pozbyć się wilgoci z mieszkania?

Przede wszystkim sprawdź szczelność drzwi oraz okien. Być może uszczelki sparciały i nie trzymają tak, jak powinny. Nie zapominaj o regularnym wietrzeniu mieszkania. Cyrkulacja powietrza redukuje ryzyko nadmiernej wilgoci i poprawia jakość powietrza w domu. Nie zastawiaj okien. Okazuje się, że nadmiernie zastawione parapety pogarszają cyrkulację powietrza i mogą być odpowiedzialne za wilgoć na szybach.

