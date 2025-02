Ubij na sztywną pianę i nałóż na brudną kanapę, a będzie wyglądać jak nowa. Usuniesz plamy i nieprzyjemny zapach w kilka minut. Pranie kanapy domowym sposobem

Jak tylko puszczą mrozy wylej to na kostkę brukową. Usunie plamy z oleju napędowego i sprawi, że kostka będzie jak nowa na wiosnę. Przygotowanie kostki brukowej do sezonu

Ubij na sztywną pianę i nałóż na brudną kanapę, a będzie wyglądać jak nowa

Kanapa w salonie to jeden z najczęściej używanych mebli w domu. Spędzamy na niej niemal każdą wolną chwilę, więc nic dziwnego, że już po kilku tygodniach wymaga ona odświeżenia. Zwłaszcza jeśli jest wykonany z materiału takiego jak welur, czy inna tkanina, która łatwo chłonie wilgoć czy brud. Dlatego specjaliści zalecają, aby pranie kanapy wykonywać przynajmniej raz na sześć miesięcy. Wynika to z faktu, że nawet jeśli nie widać na tapicerce plam to, po kilku miesiącach użytkowania materiałowe obicie sofy lub narożnika zaczyna po prostu nieładnie pachnieć i odświeżenie jej jest jak najbardziej wskazane. Jednak wiadomo, że nie każdy z nas ma dostęp do odkurzacza piorącego, a profesjonalne pranie tapicerki jest dosyć kosztowne. Wówczas warto wypróbować domowe sposoby na pranie kanapy, które pomogą nam odświeżyć mebel i przywrócić mu dawny wygląd. Jak to zrobić? W misce z wodą ubij ten składnik na sztywną pianę i nałóż na brudną kanapę, a już po kilku minutach będzie wyglądać jak nowa.

Domowy sposób na pranie kanapy. Usuniesz plamy i nieprzyjemny zapach

Do prania kanapy domowym sposobem warto wykorzystać mieszankę wody z płynem do naczyń i sodą oczyszczoną. Do miski wlej 3 litry ciepłej wody, dodaj 1 łyżkę płynu i 2 łyżki sody oczyszczonej. Następnie sięgnij po trzepaczkę i energicznie ubijaj, aż powstanie dużo piany. To właśnie pianę nałóż na tapicerkę i delikatnie wetrzyj gąbką, a następnie przetrzyj wilgotną ściereczką, aby zebrać resztki detergentu. Kiedy kanapa wysycha, wygląda jak nowa.

Jak prać kanapę bez odkurzacza piorącego?

Oczywiście przed praniem kanapy należy ją dokładnie odkurzyć, aby pozbyć się resztek jedzenia i kurzu. W sytuacji, gdy tapicerka nieładnie pachnie, warto posypać jej powierzchnię sodą oczyszczoną, wetrzeć szczotką i pozostawić na 3 godziny. Po tym czasie odkurzamy sodę, który znakomicie pochłania wszelkie brzydkie zapachy i sprawia, że tkanina pachnie świeżością. Jeśli na tapicerce zauważyłaś tłuste plamy to zasyp je mąką ziemniaczaną i pozostaw na 30 minut. Mąką wchłonie tłuszcz i tym samym plama zniknie. Na trudne do usunięcia plamy polecany jest na również roztwór wody z octem.

