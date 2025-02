Postaw na parapecie zamiast storczyka. Obsypuje dziesiątkami pięknych kwiatów i przyciąga obfitość oraz bogactwo. Doskonale sprawdzi się na polskich parapetach

Postaw na parapecie zamiast storczyka

Kwiaty doniczkowe kwitną o różnych porach. Wiele gatunków obsypuje kwiatami wiosną i latem, ale są także takie, które okres kwitnienia mają na jesieni oraz zimą. To między innymi grudnik, niektóre odmiany storczyków oraz pewne gatunki amarylisu. To przepiękny kwiat, który z powodzeniem zastąpi w domach właśnie storczyków. Jest to ciekawa roślina, która wpierw obsypuje kwiatami, a dopiero potem pojawiają się zielone liście. Odpowiednio pielęgnowany potrafi kwitnąć przez długie lata i cały czas wygląda tak samo pięknie. Amarylis doniczkowy to tak naprawdę hippeastrum, czyli zwartnica. Prawdziwy amarylis to gatunek gruntowy.

Amarylis doniczkowy doniczkowy to roślina łatwa w pielęgnacji. Sprawdzi się zarówno u osób początkujących, jak i tych dobrze obeznanych z ogrodnictwem. Podstawą pielęgnacji amarylisu jest podlewanie. Roślina ta lubi wilgoć, ale źle znosi wysokie mrozy oraz silnie promienie słoneczne. Bezpośrednie słońce może popalić liście i sprawić, że kwiat zacznie marnieć. W okresie kwitnienia unikaj przestawiana rośliny i narażanie jej na ujemne temperatury oraz duże przeciągi.

Amarylis - kwiat miłości oraz bogactwa

Amarylis to kwiat, który ma bogata historię symboliki oraz ukrytego znaczenia. Jego historia wywodzi się z mitologi greckiej. Amarylis miał powstać z krwi kobiety o tym samym imieniu, która zakochała się w mężczyźnie o imieniu Alteo. Miłość ta nie była odwzajemniona. Kobieta postanowiła uciec się do podstępu. Udała się do słynnej wyroczni w Delfach, gdzie poradzono jej, by przebić swoje serce złotą strzała. Kobieta miała wykonywać takie działanie przez miesiąc, aż do momenty gdy pojawią się wokół kwiaty z jej krwi. Jej wybranek, gdy tylko zauważył owe kwiaty od razu miał się zakochać w dziewczynie, a miłość uzdrowiła jej rany. Dzisiaj wierzy się, że amarylis przynosi właśnie szczęście w miłości (bez konieczności przebijania siebie strzałami) oraz powodzenie w finansach.

