Tak ratuję marniejącą monsterę, kiedy jej liście żółkną i opadają. Prosty zabieg sprawia, że roślina odbija i nabiera wigoru. Pielęgnacja monstery

Tak ratuję marniejącą monsterę, kiedy jej liście żółkną i opadają

Monstera to jedna z najpopularniejszych roślin doniczkowych w polskich domach. Swoją sławę zawdzięcza dorodnym i intensywnie zielonym liściom o dość nietypowym kształcie stanowią wspaniałą ozdobę każdego pomieszczenia. I choć pielęgnacja monstery nie jest szczególnie skomplikowana, to jednak bywa, że roślina doniczkowa marnieje. Wówczas obserwuję, że jej liście żółkną i opadają, przez co nie wygląda tak okazale, jak zwykle. Każda miłośniczka roślin doniczkowych doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, iż zimą pielęgnacja monstery powinna przebiegać nieco inaczej niż w sezonie wiosenno-letnim. To oczywiście jest uzależnione od nasłonecznienia liści i wilgotności powietrza. I to właśnie zimą najczęściej dochodzi do przelania rośliny. Wówczas liście żółkną i mogą pojawiać się na nich brązowe plamy, które są sygnałem, że naszą monsterę zaatakowała choroba grzybowa. Jak uratować marniejącą monsterę? Tu konieczne jest wykonanie jednego prostego zabiegu.

Co zrobić, gdy monstera marnieje? Prosty zabieg sprawia, że nabiera wigoru

Oczywiście podstawowym i najważniejszym zabiegiem na uratowanie marniejącej monstery jest przesadzenie rośliny do świeżej gleby. Najpierw należy oczyścić korzenie z ziemi i opłukać je w wodzie. Następnie osuszamy korzenie i wszystkie miękkie i nadgniłe korzenie obcinamy ostrymi i sterylnymi nożyczkami. Po tym zabiegu pozostawiamy roślinę na kilka godzin i dopiero po tym, czasie wsadzamy ją do świeżej ziemi z warstwą drenażu i otworami opływowymi. Po przesadzeniu podlej monsterę przefiltrowaną wodą. I co ważne - koniecznie obetnij wszystkie osłabione i zżółknięte liście.

Jak dbać o monsterę, aby rosła jak szalona i nie marniała?

Pielęgnacja monstery na szczęście nie jest zbyt skomplikowana. Przede wszystkim zadbaj o odpowiednie dla niej warunki. Monstera lubi lekko zacienione miejsca. Roślina ta nie lubi nadmiernego podlewania. W okresie wiosenno-letnim wystarczy podlewać ją raz w tygodniu, natomiast w sezonie jesienno-zimowym - rzadziej, najlepiej dopiero wtedy, gdy ziemia jest wyraźnie sucha. Ważne również, aby zadbać o odpowiednią wilgotność powietrza. W tym celu warto zraszać monsterę 2-3 razy w tygodniu, a raz na miesiąc stosuj nabłyszczacz ba liście. Ustaw doniczkę na podstawce z kamykami zanurzonymi w wodzie.

