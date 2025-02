Tego nie rób z monsterą, bo żółte licie i brązowe plamy pojawią się w mig. Oto czego nie lubi mosntera

Przyłóż to do deski sedesowej i odczekaj. Zmiecie wszystkie zabrudzenia, w tym osady z wody i kamień. Deska sedesowa będzie jak nowa. Czyszczenie deski sedesowej

Kiedy monstera zaczyna zwijać liście albo staja się one żółte lub pojawiają się na nich brązowe plamy to znak, że prawdopodobnie źle podlewamy roślinę. Przyczyną może być także nieodpowiednie stanowisko i gleba.

Tego nie rób z monsterą, bo żółte licie i brązowe plamy pojawią się w mig. Oto czego nie lubi monstera

Żółte liście monstery to najczęstszy skutek nieodpowiedniego podlewania rośliny. W lecie wystarczy nawadniać ją raz w tygodniu, zimą raz na dwa tygodnie. Nadmierne podlewanie powoduje żółknięcie i brunatnienie liści. Nie zapominamy jednak o zraszaniu. Co dwa miesiące, od wiosny do jesieni, podlewamy kwiat specjalnym nawozem do roślin zielonych. Natomiast, gdy monstera zwija liście, to dla nas sygnał, że kwiat potrzebuje wody. Choć może nam się wydawać, że podlewamy roślinę zgodnie z zasadami, to musimy pamiętać, że np. jesienią i zimą powietrze w mieszkaniu się zmienia. Staje się bardziej suche, a monstera w naturze rośnie w klimacie tropikalnym. Dlatego oprócz standardowego podlewania dobrze jest zraszać ją miękką wodą, dwa razy w tygodniu. Raz na jakiś trzeba też delikatnie zetrzeć kurz z liści. Można wykorzystać do tego domowy nabłyszczacz, który dodatkowo odżywi liście.

Co lubi monstera? Stanowisko i ziemia

Monstera najlepiej będzie rosła w ziemi z dodatkiem torfu. Gleba musi być przepuszczalna. Doniczkę warto wyłożyć odrobiną keramzytu. Monsterę trzeba przesadzać raz w roku, wiosną. W przypadku starszych roślin wystarczy wymienić górną warstwę ziemi. Ważne jest też miejsce ustawienia monstery. Nie lubi bezpośredniego nasłonecznienia. Z kolei, gdy słońca jest za mało, nie rośnie i więdnie. Jest też wrażliwa na przeciągi, dlatego nie stawiajmy doniczki przy uchylnym oknie. Optymalna temperatura dla monstery to 23 stopnie C latem i 15 zimą. Przy wyższych temperaturach zraszanie monstery jest niezbędne.

Czym nawozić monsterę? Domowa odżywka

Najlepsza odżywka do monstery to taka, która zawiera cenne składniki odżywcze, czyli: azot, fosfor, potas i magnez. W sklepach ogrodniczych można kupić specjalne preparaty, którymi zasilimy roślinę. Jednak jeśli chcemy przygotować domowy nawóz do monstery, możemy wykorzystać skórkę banana, które posłużą za źródło fosforu i potasu. Wystarczy je rozdrobnić i zakopać wokół monstery. W miarę rozkładu będą uwalniać potas i inne mikroelementy, które wspierają ogólny stan zdrowia roślin. Inny domowy nawóz, który wspomoże wzrost monstery, zrobimy przy użyciu soli Epsom. Jest dostępna w każdej aptece. Zawiera mnóstwo magnezu, który wspomoże prawidłowy rozwój monstery. Jedną łyżeczkę (do herbaty) soli wystarczy rozpuścić w jednym litrze wody. Taką miksturą podlewamy monsterę raz w miesiącu. Zawarty w preparacie magnez popraw witalność rośliny i fotosyntezę.

