Gdy kończy się zima podlewam tym marniejącego storczyka. Kwiat mi dziękuje i natychmiastowo się podnosi. Domowy nawóz do storczyków na wiosnę

W lutym sypię to obficie wokół krzaczków malin. Latem owocują jak szalone. Wczesnowiosenny nawóz do malin

Przyłóż to do deski sedesowej i odczekaj. Zmiecie wszystkie zabrudzenia, w tym osady z wody i kamień. Deska sedesowa będzie jak nowa. Czyszczenie deski sedesowej

Odżywka do marniejącego storczyka. Zrobisz ją w kilka minut

Eksperci wskazują, że storczyki wymagają regularnego nawożenia. Kwiaty doniczkowe często mają ograniczony dostęp do potrzebnych im składników odżywczych i potrzebują, aby dostarczać je z zewnątrz. Co do zasady, storczyki powinno nawozić się w okresie wegetacyjnym, stopniowo zmniejszając dostarczanie odżywek jesienią i zimą. Wyjątkiem jest odmiana phalaenopsis. Ten gatunek storczyka zakwita również zimą. Warto także pamiętać, że nie powinno się nawozić storczyków od razu po zakupie lub po przesadzaniu. W takim wypadku z nawożeniem należy się wstrzymać około 3 miesiące.

Wiele kwiatów po zimie wymaga nawożenia. Przed okresem wegetacyjnym rośliny potrzebują substancji odżywczych, które poprawią ich wzrost oraz będą stymulować procesy kwitnienia. W przypadku storczyków warto postawić na odżywkę, która ochroni korzenie przed pleśnią i poprawi kondycję całek rośliny. Takie działania ma odżywka z cytryny. Wystarczy, że wymieszasz 1 łyżkę świeżego soku z cytryny z 1 l wody. Tak przygotowanym roztworem możesz podlewać storczyka lub namoczyć jego korzenie. Cytryna zakwasi glebę, a dodatkowo ochroni korzenie przed pleśnią. To bardzo ważne ponieważ storczyk ze zdrowym systemem korzeniowym będzie lepiej i szybciej kwitł.

Jak pielęgnować storczyki po zimie?

Zima jest wyjątkowo uciążliwa dla storczyków przede wszystkim z uwagi na suche powietrze w mieszkaniach. Nagrzane grzejniki mocno wysuszają powietrze w pomieszczeniach co obija się na wyglądzie kwiatów doniczkowych. Zimą unikaj stawiania storczyków blisko kaloryferów, a także pamiętaj o regularnym zraszaniu liści wodą. Możesz do tego również wykorzystać sok z cytryny. Wymieszaj 1 łyżkę soku z wodą, przelej do butelki z atomizerem i obficie spryskaj storczyka. Cytryna zadziała jak naturalny nabłyszczacz do liści. Będą one lśniące, a witamina C dodatkowo je odżywi i wesprze prawidłowy rozrost.

