Zawsze w lutym podlewam tym zamiokulkasa. Roślina w mig podnosi się po zimie. Liście odzyskują wigor, a zamiokulkas przestaje marnieć. Domowa odżywka do roślin doniczkowych

Jak pielęgnować zamiokulkasa na wiosnę?

Zamiokulkas to przepiękny kwiat doniczkowy, który kojarzy się z egzotyką. Naturalnie występuje w klimacie podzwrotnikowym, głównie w południowo-wschodniej Afryce. Często spotykany jest w lasach tropikalnych. Mimo to, zamiokulkas świetnie radzi sobie jako roślina doniczkowa w naszym klimacie. Nie jest trudny w pielęgnacji i świetnie sprawdzi się u osób niewprawionych w wiedze ogrodniczą.

Zima to czas, gdy wiele kwiatów doniczkowych zaczyna marnieć. Wpływ na to ma nie tylko sama pora roku, ale także suche powietrze. Nagrzane grzejniki bardzo mocno wysuszają powietrze w pomieszczeniach, co nie sprzyja kwiatom. Zamiokulkasa warto w tym czasie odpowiednio podlewać oraz zraszać jego liście wodą. Do tego rodzaju kąpieli wodnych używaj miękkiej, odstanej wody. Duża zawartość kamienia w wodzie może nie wpłynąć dobrze na kondycję kwiatów. Zamiokulkasa podlewaj za każdym razem, gdy ziemia w doniczce zaczyna wysychać. Unikaj przelewania się wody do podstawki. W takim wypadku możesz doprowadzić do gnicia korzeni.

Zmiksuj i przecedź przez sito. Podlewaj tym marniejącego zamiokulkasa

Zamiokulkasa warto odżywiać stosując naturalne nawozy. Dzięki temu kwiat będzie miał stały dostęp do potrzebnych mu składników odżywczych. Świetną odżywką do zamikulkasa jest soczewica. To roślina należąca do grupy strączkowych. Jest bogatym źródłem wielu witamin i minerałów. Soczewica zawiera między innymi azot, który wzmacnia rośliny oraz przedłuża procesy kwitnienia. Dodatkowo soczewica posiada także fosfor, bor, magnez oraz żelazo. Wszystkie te składniki poprawiają kondycję kwiatów oraz je wzmacniająca. Aby przygotować odżywkę do zamiokulkasa wystarczy, że kilka łyżek soczewicy zalejesz 1 l wodą i odczekaj godzinę. Po tym czasie należy wszystko dokładnie zblendować i przecedzić przez sito. Odżywka do zamiokulkasa jest gotowa do użycia od razu po jej przygotowaniu. Podlewaj nią marniejący kwiat raz na dwa tygodnie. Szybko zauważysz pierwsze efekty. Roślina się podniesie, a liście staną się gibkie i zielone.

