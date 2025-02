Zalej wrzątkiem i podlej jukę raz w miesiącu, a będzie rosła jak na drożdżach. Działa niczym aktywator wzrostu. Domowy nawóz do juk

Dodaj do gorącej wody, zamieszaj, a domowy płyn do naczyń domyje najgorszy tłuszcz. Naczynia będą perfekcyjnie czyste na błysk. Domowy płyn do mycia naczyń

Juka to roślina, której naturalnym środowiskiem występowania są kraje ciepłe. Juka domowa prezentuje się równie spektakularnie, jak ta ogrodowa i jest jedną z najczęściej spotykanych roślin doniczkowych w polskich domach. Bujne zielone liście wspaniale zdobią wnętrza i nadają niepowtarzalnego, śródziemnomorskiego klimatu. Dwie najpopularniejsze odmiany, które uprawiamy w doniczkach to: juka gwatemalska i aloesowa. Co prawda są łatwe w uprawie, bo najważniejsze w ich przypadku jest nawadnianie, jednak pod żadnym pozorem nie powinno się zapominać o odżywieniu rośliny. Dostarczając jej cennych minerałów i witamin, pobudzimy ją do wzrostu i wzmocnimy. A czym odżywić jukę doniczkową? Tu przyda się domowy nawóz do juk, który przygotujesz ze skórek bananów. Zalej je wrzątkiem i podlewaj rośliny raz w miesiącu, a będzie rosła jak na drożdżach. Jak zrobić nawóz do juki ze skórek banana?

Domowy nawóz do juk działa niczym aktywator wzrostu

Do przygotowania domowego nawozu do juki potrzebujesz skórek z dwóch bananów. Pokrój je w drobne kawałeczki, przełóż do litrowego słoika i zalej wrzątkiem do pełna. Po 2 dniach przecedź płyn i rozcieńcz go z wodą w proporcjach 1:1. Podlej nawozem swoje juki w doniczkach, a szybko zauważysz nowe pędy. Banan zawiera potas i magnez, które wspomagają zdrowy wzrost liści i zapobiegają ich wysychaniu.

Pielęgnacja juki doniczkowej

Jak już wspominałam, pielęgnacja juki doniczkowej nie jest skomplikowana. Latem podłoże powinno być stale lekko wilgotne. W upalne dni dobrze jest też zraszać liście miękką wodą. Jednak zimą, juki podlewamy dopiero wtedy, gdy ziemia w doniczce będzie lekko sucha. Dla tej rośliny przesuszenie jest lepsze niż przelanie. Juka lubi jasne i ciepłe stanowisko, ale nie przepada za dusznymi pomieszczeniami. Dlatego warto zapewnić jej dostęp do świeżego powietrza. Ważne jednak, by zimą uważać na wietrzenie. Mroźne i zimne powietrze nie służy kwiatom. W temperaturze poniżej 10 stopni C juki marnieją. Kwiat źle znosi także cień. Przy zbyt małej ilości światła liście stają się jasnozielone i wiotkie. Z kolei zbyt wysoka temperatura i mała wilgotność sprawia, że liście mogą usychać i brązowieć na końcach. Idealna będzie temperatura 22-25 stopni C, a zimą 15-18 stopni C. Jeśli chodzi o podłoże, powinno być lekkie i przepuszczalne.

