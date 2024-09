Zalewam wrzątkiem i po 30 minutach podlewam jukę. Obsypuje się zielonymi pędami i rośnie jak szalona. Naturalny do juki domowej

Moja babcia tym podlewała paprotkę jesienią. Miała największe liście w całym bloku. Domowa odżywka do paproci, która pobudza do wzrostu

Zalewam wrzątkiem i po 30 minutach podlewam jukę. Obsypuje się zielonymi pędami i rośnie jak szalona

Juka to roślina, której naturalnym środowiskiem występowania są kraje ciepłe. Lubią ciepło, słońce i bez problemu poradzą sobie z okresami susz. Juka domowa prezentuje się równie spektakularnie, jak ta ogrodowa i od lat jest jedną z najczęściej spotykanych roślin doniczkowych w polskich domach. Bujne zielone liście wspaniale zdobią wnętrza i nadają niepowtarzalnego, śródziemnomorskiego klimatu. Juka gwatemalska i aloesowa to najpopularniejsze odmiany, które uprawiamy w doniczkach. Co prawda są łatwe w uprawie, bo najważniejsze w ich przypadku jest nawadnianie, jednak nie powinno się zapominać o odżywieniu rośliny. Zwłaszcza gdy zauważymy, że zaczęła marnieć, a jej liście żółkną. Ja raz na miesiąc stosuję domowy nawóz do juk domowych, który przygotowuję z herbaty. Jedną łyżkę liściastej herbaty zalewam wrzątkiem i zostawiam na 30 minut. Po tym czasie, gdy przestygnie, przecedzam, a płynem podlewam swoją jukę. W zamian obsypuje się zielonymi pędami i rośnie jak szalona.

Juka domowa. Jak ją pielęgnować?

Jak już wspominałam, pielęgnacja juki domowej nie jest skomplikowana. Latem podłoże powinno być stale lekko wilgotne. W upalne dni dobrze jest też zraszać liście miękką wodą. Jednak zimą, juki podlewamy dopiero wtedy, gdy ziemia w doniczce będzie lekko sucha. Dla tej rośliny przesuszenie jest lepsze niż przelanie. Juka lubi jasne i ciepłe stanowisko, ale nie przepada za dusznymi pomieszczeniami. Dlatego warto zapewnić jej dostęp do świeżego powietrza. Ważne jednak, by zimą uważać na wietrzenie. Mroźne i zimne powietrze nie służy kwiatom. W temperaturze poniżej 10 stopni C juki marnieją. Kwiat źle znosi także cień. Przy zbyt małej ilości światła liście stają się jasnozielone i wiotkie. Z kolei zbyt wysoka temperatura i mała wilgotność sprawia, że liście mogą usychać i brązowieć na końcach. Idealna będzie temperatura 22-25 stopni C, a zimą 15-18 stopni C. Jeśli chodzi o podłoże, powinno być lekkie i przepuszczalne.