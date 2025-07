Tsunami uderzy w USA, Japonię, Rosję! Potężne trzęsienie ziemi

Wielkie trzęsienie ziemi na Oceanie Spokojnym, powstało tsunami. Miliony ludzi zagrożone m.in. w USA, Japonii, Kanadzie, Rosji

Szokujące wiadomości docierają do nas z samego rana. W rejonie Kamczatki, na dalekich, wschodnich krańca Rosji, miało miejsce wyjątkowo silne trzęsienie ziemi, które może mieć skutki globalne z powodu tsunami, jakie uformowało się na Pacyfiku. Jak podała Amerykańska Służba Geologiczna (USGS), miało ono siłę aż 8,8 stopnia Richtera. Epicentrum znajdowało się około 125 kilometrów na południowy-wschód od Pietropawłowska Kamczackiego na głębokości 19,5 kilometra. W rezultacie na Pacyfiku powstały fale o wysokości dochodzącej do czterech metrów. Tsunami zaczęło już uderzać w Rosję, właśnie w rejonie Kamczatki. W mediach społecznościowych widać zdjęcia i filmy pokazujące silne wstrząsy, zniszczone budynki i zalane wioski. Mimo to nie ma podobno ofiar śmiertelnych, są za to ranni. Ale to dopiero początek. Alarm podniesiono w Japonii, na zachodnim wybrzeżu USA, w Kanadzie. W najgorszej sytuacji są Hawaje, znajdujące się na drodze, jaką tsunami przejdzie w stronę Ameryki. Na wyspach trwa ewakuacja, na drogach są ogromne korki i wybuchła panika.

Donald Trump apeluje do Amerykanów o siłę. Duża część świata w zagrożeniu

„Z powodu potężnego trzęsienia ziemi na Oceanie Spokojnym obowiązuje ostrzeżenie przed tsunami dla mieszkańców Hawajów. Ostrzeżenie przed tsunami obowiązuje na Alasce i wybrzeżu Pacyfiku w Stanach Zjednoczonych. Japonia również jest na drodze tsunami. Najnowsze informacje można znaleźć na stronie tsunami.gov/. BĄDŹCIE SILNI I BĄDŹCIE BEZPIECZNI!” - napisał prezydent Donald Trump na platformie społecznościowej Truth. Amerykańskie Centra Ostrzegania przed Tsunami poinformowały, że fale o wysokości trzech metrów mogą uderzyć także w Ekwador, a takie o wysokości 1-3 metrów mogą wystąpić w Chile, Kostaryce i Japonii.

Jakie były najsilniejsze trzęsienia ziemi?

Najsilniejsze w historii trzęsienie ziemi miało miejsce w 1960 roku w Chile. Wywołało tsunami, które dotarło aż do Hawajów, Japonii i Filipin. Na drugim miejscu listy największych kiedykolwiek zarejestrowanych wstrząsów jest słynne trzęsienie ziemi w Indonezji. W Boże Narodzenie 2004 roku ziemia trzęsła się z siłą 9,1-9,3 stopnia w skali Richtera. Spowodowało to gigantyczne tsunami. Zginęło ponad 230 tys. ludzi w 14 krajach.

❗️🌊🌐 - New images from Severo-Kurilsk, a city in Russia's far east, show the aftermath of flooding caused by a tsunami, which began to recede this afternoon. The port sustained significant damage due to complete inundation. Meanwhile, traffic chaos persists in Hawaii as… pic.twitter.com/078WRo3ZEo— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) July 30, 2025

❗️ A magnitude 8.5 earthquake just shook the region near Kamchatka! These video clips are spine-chilling 😨 ❗️The first tsunami wave has already crashed onto the shores of Severo-KurilskThankfully, residents have sought refuge on higher ground, as confirmed by the governor… pic.twitter.com/rU4VkDLWsa— Lenka White (@white_lenka) July 30, 2025

🚨 BREAKING: 911 system in Honolulu, Hawaii is “OVERWHELMED” with calls as the city becomes gridlocked with tsunami evacuees, per PDOfficials are urging people NOT to call 911 unless there is a dire emergency pic.twitter.com/iGHOekNDUv— Nick Sortor (@nicksortor) July 30, 2025

Media: Here's the interactive map you can use to follow warnings, advisories, watches, and threats on the Pacific Rim following the 8.7-magnitude quake off Kamchatka (46 mile depth). Note that parts of Hawaii are in the (red) tsunami warning zone. This@NWS_NTWC live-updating… pic.twitter.com/wd7p1GHdWC— Porter Anderson (@Porter_Anderson) July 30, 2025

