Wakacyjne podróżowanie ze smakiem! Odkryj smaki Azji tego lata

Zasmakuj Azji z WINIARY

Kulinarny świat coraz bardziej otwiera się na dalekie smaki, a kuchnia azjatycka króluje w trendach gastronomicznych 2025 roku. Polscy konsumenci, inspirowani podróżami i popularnością azjatyckich restauracji, coraz chętniej eksperymentują z orientalnymi smakami we własnych domach. Kuchnia azjatycka fascynuje polskie podniebienia swoją różnorodnością – od kremowych, aromatycznych curry po ostre, fermentowane smaki. To właśnie ta bogata paleta smaków sprawia, że azjatyckie dania stają się stałym elementem polskich stołów. Odpowiadając na te potrzeby, marka WINIARY wprowadza trzy wyjątkowe sosy, które pozwolą każdemu wybrać się w kulinarną podróż po Azji bez wychodzenia z kuchni.

Azjatycki obiad w ekspresowym tempie

Azjatyckie sosy WINIARY to rewolucja w domowym gotowaniu. Wystarczy zaledwie 10 minut, aby przygotować pyszny obiad dla czterech osób. Do kurczaka, wieprzowiny, tofu lub ulubionych warzyw wystarczy dodać jeden z trzech sosów, a efekt będzie spektakularny – danie smakiem przypomni te z najlepszych azjatyckich restauracji.

– Wprowadzając linię sosów inspirowaną kuchnią Indii, Japonii i Chin, chcieliśmy pokazać, że orientalne smaki mogą być nie tylko pyszne, ale też niezwykle proste w przygotowaniu. W ten sposób marka WINIARY pozwala odkrywać bogactwo Azji w domowym zaciszu – bez skomplikowanych przepisów i długich przygotowań. To nasza odpowiedź na rosnące zainteresowanie kuchniami świata i dowód na to, że podróże kulinarne są dziś naprawdę na wyciągnięcie ręki – mówi Michał Gunther-Ślaski, Brand Manager, WINIARY.

Orientalne trio od WINIARY

Zamknij oczy i daj się porwać na wycieczkę po Azji. W najnowszej ofercie WINIARY znajdziesz takie smaki jak:

Tikka Masala: Wyjątkowo kremowy sos łączący aromatyczną mieszankę przypraw z delikatnością pomidorów. Ten klasyk kuchni indyjskiej stanowi idealne dopełnienie dla dań z kurczakiem, serem paneer, ciecierzycą czy kalafiorem. Sos WINIARY Tikka Masala to prawdziwa uczta dla zmysłów, która przeniesie domowników prosto na ulice Mumbaju.

Teriyaki: Harmonijna kompozycja sosu sojowego z subtelną słodyczą i niepowtarzalnym umami. Sos doskonale komponuje się z kurczakiem, wołowiną, łososiem, tofu i warzywami. Sos WINIARY Teriyaki pozwala odkryć japońską filozofię kulinarną, gdzie każdy składnik ma swoje miejsce i znaczenie.

Sweet Chili: Delikatnie ostry, lekko słodki sos z papryczkami chili i czosnkiem. Świetnie sprawdza się z kurczakiem, krewetkami czy warzywami stir-fry. Sos WINIARY Sweet Chili to kwintesencja chińskiej kuchni – idealna równowaga między pikantnością a słodyczą.

Kuchnie świata na wyciągnięcie ręki

Marka, znana z innowacyjnego podejścia do kulinarnych trendów, kolejny raz udowadnia, że prawdziwie azjatyckie smaki mogą być dostępne dla każdego – bez względu na doświadczenie kulinarne czy czas, jaki możemy poświęcić na gotowanie. WINIARY oferuje kompleksowe portfolio azjatyckich produktów – od sosów na zimno, przez nudle gotowe w zaledwie 5 minut po aromatyczne pasty do gotowania. Dzięki temu każdy może dostosować stopień zaawansowania kulinarnego do swoich potrzeb i umiejętności. Niezależnie od tego, czy szukasz szybkiego rozwiązania na lunch, czy chcesz zaimponować gościom wykwintnym daniem, produkty azjatyckie WINIARY pozwolą Ci cieszyć się bogactwem smaków Azji i dzielić się nimi z rodziną i przyjaciółmi.

i Autor: materiały prasowe Winiary