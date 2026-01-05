Zalej wodą, policz do 10 i podlej tym marniejącą monsterę. Już w 10 dni liście monstery znów zrobią się lśniące i zielone, a roślina zacznie pnąć się do góry

Monstera, popularna roślina doniczkowa, oczyszczająca powietrze, pochodzi z tropikalnych lasów równikowych.

Żółknięcie i opadanie liści monstery, zwłaszcza zimą, często wynika z niedostatecznej wilgotności powietrza i niewłaściwego podlewania.

Poznaj domowy sposób na ratunek dla marniejącej monstery: prosta odżywka, która przywróci jej blask.

Odkryj sekret, jak ożywić swoją monsterę i sprawić, by jej liście znów były soczyście zielone!

Dlaczego monstera żółknie i gubi liście?

Monstera to jeden z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych. Jej duże liście kojarzą się z tropikami i świetnie oczyszcza powietrze z toksyn. Monstera wchłania benzen, amoniak i formaldehyd, dzięki czemu powietrze w pomieszczeniach jest lepsze. Roślina ta naturalnie pochodzi z rejonów równikowych lasów tropikalnych. Rośnie w Meksyku, Gwatemali oraz Panamie. Dobrze sprawdza się jako kwiat doniczkowy i nie wymaga specjalistycznej pielęgnacji. Bywa jednak, że monstera zaczyna marnieć i żółknąć. Najczęściej dzieje się tak w sezonie zimowym. Jednym z powodów, przez który monstera żółknie jest niewystarczająca ilość wody. Jako roślina pochodząca z tropików lubi wilgoć. Zimą powietrze w wielu polskich domach staje się suche. Rozgrzane grzejniki wysuszają powietrze, co ma wpływ na kondycję kwiatów. W sezonie grzewczym regularnie pryskaj liście monstery. Raz w tygodniu wstaw ją do zlewu lub wanny i obficie zraszaj liście. Używaj do tego miękkiej, odstanej wody. Nie stawiaj monstery blisko grzejników. Podlewaj ją regularnie, ale pamiętaj by nie przelewać. Za duża ilość wody może spowodować gnicie korzeni.

Rozpuść i wymieszaj z wodą. Natychmiastowa odżywka, która uratuje marniejącą monsterę

Świetnym sposobem na odżywienie i uratowanie marniejącej monstery jest domowa odżywka z witaminy C. Wystarczy, że weźmiesz musującą tabletkę z witaminą C i rozpuścisz ją w 1 litrze zimnej wody. Odczekaj chwilę i podlej tym monsterę. To prawdziwa odżywka - ratunek. Sprawia, że roślina odżyje, a jej liście będą znów zielone. Witamina C działa zbawiennie na rośliny, bierze udział w procesach fotosyntezy oraz chroni kwiat przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak susza oraz nadmiar wody. Domowa odżywka z witaminy C do monstery nie powinna być używana za często. Nadmiar witamy C może zaszkodzić.