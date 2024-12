Wystarczy 1 szklanka w tygodniu, a storczyk przestanie marnieć. Zacznij podlewać go tym, a storczyk wystrzeli niczym z armaty. Czym podlewać storczyki?

Ułam jedną gałązkę, włóż do woreczka i schowaj do szafy. Przepiękny zapach utrzyma sie w szafie przez wiele tygodni. Perfumowanie ubrań

Są pięknie, okazałe i kwitną przed wiele lat. storczyk to zdecydowanie bardzo wdzięczne kwiaty doniczkowe. Nie są skomplikowane w pielęgnacji i wystarczy im podstawowa opieka. Storczyki potrzebują drenażu w doniczce. Na spód doniczki nasyp kamieniu lub keramzytu. Drenaż na zapobiec staniu wody w doniczce i uchronić korzenie przed gniciem. Latem podlewaj storczyki raz w tygodniu, a zimą raz na 2 tygodnie. Jeżeli liście storczyka zaczną żółknąć, to ogranicz podlewanie obserwuj poziom wilgoci ziemi w doniczce. To właśnie podlewania jest jednym z sekretów pięknego wyglądu storczyków. Kwiaty te nie lubią być przelewane i bardzo szybko gniją im korzenie, co prowadzi do obumarcia całej rośliny. Storczyki należy podlewać w momencie, gdy podłoże jest suche. Równie ważna jak częstotliwość podlewania jest woda. Do storczyków potrzebna jest miękka woda. Nie podlewaj orchidei wodą prosto z kranu. Najlepiej sprawdzi się woda odstana, przegotowana lub deszczówka. Wiele osób w kranach ma twardą wodę, czyli zawierającą dużo kamienia, który nie wpływa dobrze na rozwój kwiatów.

Jak pielęgnować storczyki zimą?

Jednym z niebezpieczeństw czyhających na storczyki jest suche powietrze. Zimą w wielu polskich domach pojawia się ten problem. Gorące grzejniki wpływają na jakość powietrza i sprawiają, że staje się ono suche. Takie powietrze nie wpływa dobrze na kwiaty. jest one również niewskazane dla ludzi - powoduje przesuszenia błony gardła oraz nosa, a także podrażnienia skóry. Zimą pamiętaj o nawilżaniu powietrza. Możesz kupić elektryczne nawilżacze lub skorzystać z domowych sposobów. Świetnie sprawdza się rozwieszanie w mieszkaniu mokrych ręczników, które wysychając będą zwilżać powietrze. W przypadku storczyków raz w tygodniu możesz zraszać wodą ich liście. Dzięki temu kwiat wyrówna poziom nawilżenia.