Wystarczy 1 szklanka, a Twój storczyk pięknie rozkwitnie! Liczy się zasada 4 godzin Nawet marniejący storczyk sie podniesie. Pielęgnacja storczyków zimą

Podlewaj tym storczyki. Kwiaty będą silnie i dorodne

W pielęgnacji storczyków nie ma żadnej tajemnicy. Kwiaty te zachwycają i potrafią kwitnąć nawet kilka razu do roku. Niektóre odmiany, jak falenopsis (Phalaenopsis) obsypują kwiatami nawet zimą. Najważniejsze w pielęgnacji storczyków jest podłoże i podlewanie. Orchidea lubi specyficzne, przepuszczalne podłoże. Nie będzie rosła w klasycznej ziemi doniczkowej bez odpowiedniego podłoża. W sklepach możesz kupić gotowe mieszanki lub przygotować taką samodzielnie. Podłoże do storczyków powinno być lekkie, przepuszczalne oraz dobrze utrzymywać wilgoć. Jego postawę musi stanowić kora drzew iglastych wymieszana z torfem, piaskiem lub węglem drzewnym. Storczyki wymagają obfitego podlewania. To rośliny, które lubią wilgoć. Podlewaj je obficie, odczekaj około 30 minut i po tym czasie odlej nadmiar wody z podstawki. W ten sposób unikniesz ryzyka gnicia korzeni. Pamiętaj, by do podlewania storczyków używa odstanej wody. Ogrodnicy wskazują, że woda do podlewania powinna być przygotowana co najmniej 4 godziny wcześniej. W ten sposób chlor i kamień, które się w niej znajdują opadną. Dobrym rozwiązaniem jest podlewanie kwiatów przefiltrowaną wodą. W przypadku bardzo twardej wody możesz ja przegotować i wystudzić. Eksperci wskazują jednak, że takie rozwiązanie sprawia, że woda traci nie tylko kamień ale także cenne mikroelementy.

Jak podlewać storczyki zimą?

Jesienią i zimą bardzo ważne jest odpowiednie dostarczenie storczykom prawidłowej wilgoci. To nie tylko samo podlewanie, ale także wilgotność powietrza. W Polsce w sezonie grzewczym w wielu mieszkaniach panuje suche powietrze. Grzejniki mocno je przesuszają, a to wpływa na kondycję wielu roślin. Zimą unikaj trzymania storczyków w pobliżu kaloryferów. Po kąpieli możesz storczyki przenieść do łazienki, gdzie zazwyczaj panuje wysoka wilgotność powietrza. Zimą i jesienią nie zapominaj regularnie zraszać liście i kwiaty. Wodny prysznic dostarczy roślinie odpowiedniej dawki nawilżenia. Storczyki podlewaj rzadziej, ale regularnie. Rób to, gdy podłoże zaczyna wysychać. Unikaj przeciągów oraz wystawiania rośliny na działanie silnego wiatru.