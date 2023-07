Sprawdzony sposób na zdrowe storczyki. Domowa odżywka działa cuda. Kwiaty bujnie rosną i obficie kwitną. Zrobisz ją za grosze

Czosnek na storczyki to skuteczny sposób na zachowanie zdrowa ulubionych kwiatów. Podobnie, jak dla człowieka czosnek jest naturalnym antybiotykiem, tak dla storczyków jest naturalnym środkiem grzybobójczym. Jego stosowanie skutecznie przeciwdziała pojawieniu się mączlików czy mszyc. Poza tym wzmacnia także odporność kwiatów na inne choroby oraz szkodniki. A zdrowa roślina to podstawa, by storczyki rosły bujne i obficie kwitły. Jak stosować odżywkę z czosnku?

Czosnek do storczyków. Skuteczny sposób pielęgnacji kwiatów, sprawia, że kwitną jak szalone

Domowa odżywka z czosnku do storczyków zasila roślinę. Wzmacnia i utrzymuje są w dobrej kondycji a także stymuluje do kwitnienia. Czosnkowa mikstura działa na storczyki tak dobrze, jak biohumus na pozostałe rośliny. Dzięki niej kwitną jak szalone. To dlatego, że czosnek jest bogaty m.in. w: potas, magnez, miedź, żelazo, chrom, selen, kobalt oraz wapń. Żeby przygotować domową odzywkę potrzebujemy 3 ząbków (czosnku średniej wielkości) na litr wody. Czosnek przeciskamy przez praskę i mieszamy z przegotowaną ale chłodną wodą. Miksturę szczelnie zamykamy w słoiku i odstawiamy na jeden dzień. Po tym czasie zanurzamy doniczkę ze storczykiem w miksturze i zostawiamy na 20 minut, następnie osuszamy doniczkę i odkładamy kwiaty na miejsce. Taką miksturę można wykorzystać tylko raz. Przy kolejnym zabiegu przygotuj nową. Taką odżywkę warto stosować raz w miesiącu. Jak jeszcze wykorzystać czosnek w pielęgnacji storczyków?

Czosnek do storczyków. Domowa odżywka. Jak stasować?

Kolejną metoda wykorzystania czosnku do storczyków jako domowej odżywki jest popularna przyprawa. Wystarczy raz w miesiącu wsypać jedną łyżeczkę czosnku w proszku do doniczki ze storczykiem i delikatnie wymieszać z ziemią. Możesz tez przygotować czosnkową miksturę do oprysków na szkodniki, które zaatakowały kwiaty. Do 5 litrów gorącej wody dodaj 8 zgniecionych ząbków czosnku. Gdy roztwór ostygnie opryskuj całe rośliny.

Storczyki - pielęgnacja. Podlewanie, stanowisko ziemia

Orchidee czyli popularne storczyki to niewątpliwie jedne z najokazalej kwitnących roślin w naszych domach. Odmian ulubionych kwiatów naszych mam i babć jest około 40 tys. Niektóre z nich wolą stanowiska półcieniste, jak np. storczyki odmiany Phalaenopsis, a inne będą lepiej wzrastały w pełnym słońcu. Co zrobić, by cieszyły nasze oczy na dłużej? Kwiaty w doniczce wymagają także odpowiedniego podłoża – musi być wyjątkowo chłonne a zarazem przepuszczać powietrze. Dlatego najprościej będzie wybrać gotową mieszankę do storczyków. Niezwykle ważne jest także nawadnianie. Podlewanie storczyków wymaga specjalnego sposobu, ponieważ orchidee są bardzo narażone na gnicie korzeni. Storczyk musi mieć możliwość pobierania wody z powietrza. Ustaw naczynie z wodą za doniczką - roślina sama pobierze tyle wody ile będzie potrzebowała w danym momencie. Przy bezpośrednim podlewaniu pamiętaj, by unikać całkowitego zanurzania korzeni w wodzie. Kolejną ważną sprawą przy pielęgnacji storczyków jest nawożenie. Czasami kwiaty nie kwitną przez źle dobraną odżywkę. Storczyki najlepiej nawozić specjalistycznymi preparatami, które trzeba rozcieńczyć z wodą. Ważne by zaaplikować odpowiednią ilość preparatu. Jeśli będzie go zbyt mało storczyk nie zakwitnie, zbyt dużo spowoduje jedynie rozrost korzeni. Storczyki należy nawozić 2-3 razy w tygodniu.

