Ta roślina to przyjaciółka kobiet. Popularny chwast, dzięki któremu zlikwidujesz cellulit wodny na udach. Przytulia czepna ma mnóstwo leczniczych właściwości. Zbieraj i susz na zdrowie

Jeśli zastanawiasz się jak się pozbyć cellulitu wodnego z ud, odpowiedzi szukaj w zielnikach. Przytulia czepna to zioło, z którym warto się zaprzyjaźnić, bo napar z tej rośliny jest jednym z najskuteczniejszych naturalnych sposobów na poradzenie sobie z nadmiarem wody zalegającej w komórkach, która jest odpowiedzialna za powstawanie wodnego cellulitu. Ale to nie wszystkie właściwości przytulii.

ZOBACZ TEŻ: Przed snem połóż kilka liści mięty w sypialni, rano sobie podziękujesz. Genialny i naturalny sposób na bezsenność

Sonda Stosujesz zioła i naturalne metody leczenia? Tak, ale po konsultacji z lekarzem Tak. Uważam, że zioła mają ogromną moc Nie, nie wierze w ich działanie Czasami

Spis treści

O ziołach leczniczych Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Przytulia czepna jak wygląda? Chwast o właściwościach leczniczych

Jeśli często spacerujesz po łąkach, z pewnością nie raz rzuciła ci się w oczy, albo przyczepiła do ubrania. Przytulia czepna jest nazywana chwastem, choć niesłusznie. Więcej o jej właściwościach leczniczych przeczytasz poniżej. Jednak jeśli nie wiesz, jak wygląda przytulia, to zwróć uwagę na zdjęcie na górze strony oraz na charakterystyczne cechy tego ziółka. Liście i łodygi przytulii mają malutkie, haczykowate włoski, przez które roślina przyczepia się do ubrań i sierści zwierząt. Przytulia wspina się także dzięki nim po innych roślinach, dzięki czemu dorasta nawet do 6 metrów. Te, które rosną bez podpory, są niskie i rozłożyste, tworzą gęste plątaniny. Wokół kwadratowych gałązek wyrasta około 6-8 prostych małych liści. Przytulia czepna kwitnie od wiosny do lata. Wytwarza drobne białe kwiaty z czterema płatkami. Owoce składają się z dwóch polówek, z których każda zawiera jedno małe, owalne lub nerkowate nasiono. Suszone i palone mogą być wykorzystane tak jak kawa.

Przytulia czepna ma mnóstwo leczniczych właściwości. Zbieraj i susz na zdrowie

Przytulia czepna zawiera cenne dla zdrowia składniki. To głównie flawonoidy (kwercetyna, izokwercetyna, rutyna) o działaniu przeciwzapalnym. Kumaryna, która można stosować do zmniejszenia obrzęków, przeciwbakteryjnie i uspokajająco. Przeciwbakteryjnie działają także zawarte w przytulii czepnej garbniki. Są też wspierające układ odpornościowy taniny, wzmacniające pracę serca glikozydy, czy antrachinony korzystnie wpływające na układ moczowo-płciowy. Ponadto przytulia czepna zawiera: alkaloidy, kwasy fenolowe, w tym kwas kawowy, kwas chlorogenowy, saponiny, witaminę C oraz sole mineralne i olejki eteryczne.

Przytulia czepna – zastosowanie. Ratunek dla pęcherza i skuteczna walka z cellulitem wodnym

Przytulia czepna ze względu na cenne składniki ma szereg zastosowań. Przeciwdziała powstawaniu żylaków, działa przeciwskurczowo na układ moczowy oraz przewody żółciowe i usprawnia odpływ żółci z wątroby, zmniejsza ryzyko wystąpienia migren i pobudza trawienie. Wspomaga także leczenie atopowego zapalenia skóry, trądziku, nadmiernej potliwości, łuszczycy i wrzodów. Przytulia czepna zapobiega także infekcjom i zapaleniom układu moczowego. Napary i odwary z przytulii mają właściwości diuretyczne, dzięki czemu eliminują nadmiar wody z organizmu. Pomagają pozbyć się płynów z przestrzeni międzykomórkowych, przez co opuchlizna i wodny cellulit znika.

Przytulia czepna. Przeciwwskazania do stosowania. Jak zbierać i suszyć?

Przytulia jest bezpiecznym zielem, jednak nie należy przesadzać z ilością i długością stosowania. Napar i odwar z przytulii można spożywać przez około 3 miesiące. Jednak przed rozpoczęciem kuracji, warto skonsultować się z lekarzem. Ponadto ziele przytulii czepnej najlepiej zbierać od wczesnej kwietnia do września. Duże skupiska znajdują się na podmokłych terenach, które dodatkowo są porośnięte krzakami lub innymi wysokimi roślinami. Ze względu na obecność haczykowatych szczecinek na łodydze i liściach podczas zbiorów lepiej zastosować rękawiczki ochronne. W przeciwnym razie może wystąpić reakcja alergiczna. Ważne taż, aby łąka była wolna od zanieczyszczeń rolniczych. Ziele suszymy cienkimi warstwami na płótnie lub papierze.

NIE PRZEGAP: Zioło, które przyciąga bogactwo. Posadź w ogrodzie, bo uzdrawia rośliny. Napar z kwiatów działa uspokajająco i zapobiega wzdęciom