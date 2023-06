Zioło, które przyciąga bogactwo. Posadź w ogrodzie, bo uzdrawia rośliny. Napar z kwiatów działa uspokajająco i zapobiega wzdęciom

Rumianek od wieków uznawany był za roślinę leczniczą, ale i magiczną. W Starożytnym Egipcie był uznawany za roślinę boga słońca. Dla Słowian także był rośliną poświęcona słońcu. Wierzono, że chroni dom przed złem, uzdrawia rośliny i ma moc przywoływania miłości. W końcu jedna z popularnych wróżb dotyczących wybranka związana jest właśnie z rumiankiem. Z pewnością wiele kobiet pamięta zabawę z dzieciństwa z obrywaniem płatków i wypowiadaniem słów: kocha, nie kocha, lubi, szanuje. Jakie jeszcze moce przypisywano rumiankowi i dlaczego warto sadzić go w ogrodzie?

Roślina, która przyciąga bogactwo, miłość i pomaga zapomnieć o zdradzie. Poznaj magiczną moc rumianku

Według dawnych wierzeń rumianek przyciąga bogactwo. Dawni hazardziści myli sięzanurzają ręce w herbacie rumiankowej przed grą w karty lub rzucaniem kośćmi. Taki zabieg miał zapewnić uśmiech fortuny. Kąpiele w rumianku były też antidotum na złamane serce. Kobiety, które chciały zapomnieć o zdradzającym, byłym partnerze myły dłonie w naparze z kwiatów. Kąpiel w wodzie z dodatkiem rumianku miała z kolei przyciągnąć nową, szczęśliwą miłość. Zioło było także wykorzystywane do ochrony przed klątwami i oczyszczania domu. Wystarczyło rozrzucić roślinę wokół domu, by pozbyć się złej energii. Rumianek w postaci kadzidła sprzyjał dobrym snom.

Rumianek warto sadzić w ogrodzie. Dzięki niemu inne rośliny lepiej rosną

Chociaż rumianek to roślina kojarzona głównie z łąkami, to warto posadzić to zioło we własnym ogrodzie. Dzięki temu będziemy mogli nie tylko zebrać kwiaty do naparów z pewnego źródła, ale także przyczynimy się do lepszego wzrostu innych roślin. Dawniej rumianek nazywany był lekarzem ogrodu, bo kwiaty i warzywa, obok których zakwitał rosły zdrowe i mocne. Wszystko za sprawą olejków - chamazulen, bisabolol, które zawiera. Warzywa, które rosną obok rumianku, zawsze są zdrowsze i większe. Zioło ma znakomity wpływ szczególnie na kapustę, cebulę i czosnek. Skontrowany napar z rumianku przyda się także do zwalczania ziemiórek w kwiatach doniczkowych.

Właściwości lecznicze. Rumianek dobry prawie na wszystko

Herbata z rumianku jest jednym z najstarszych lekarstw na niestrawność i zszargane nerwy. Przez wieki była uważana za najlepszy środek na bezsenność. Do dziś zioło jest wykorzystywane w medycynie. Rumianek ma właściwości rozkurczające mięśnie gładkie. Jest pomocny w łagodzeniu bolesnych miesiączek i zapobiega wzdęciom. Działa także przeciwzapalnie, przeciwalergicznie i uspokajająco. Ma również właściwości przeciwbakteryjne, przyspiesza gojenie się ran. Herbata z rumianku będzie pomocna także przy bólach gardła. Regularne picie herbaty rumiankowej ma zbawienny wpływ na pracę jelit i nerek. Z rumianku można przygotować herbaty, napary, nalewki i kosmetyki.

Kiedy najlepiej zbierać rumianek? Ważna jest pora dnia

Najlepsza pora na zbieranie rumianku to słoneczne popołudnie. Kwiaty rozkwitają od wiosny do późnego lata. Ważne, by zrywać je w miejscach z dala od rolniczych upraw i ruchu ulicznego. Najlepsza będzie podmiejska łąka. Rumianek można pomylić z innymi kwiatami, dlatego dla pewności warto rozetrzeć kwiat w dłoniach. Tego zapachu nie da się pomylić.

