Polacy notorycznie popełniają ten sam błąd, przez który pralka przestaje działać. Niszczy pralkę. Pojawia się grzyb i pleśń, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia

Polacy notorycznie popełniają ten błąd. Może on zniszczyć pralkę

Sortujesz ubrania, wsypujesz proszek do prania i wybierasz program – tylko i aż tyle potrzeba, by uruchomić pralkę. Jej obsługa jest banalnie prosta, podobnie jak jej konserwacja. Jednak i tak wiele osób o tym zapomina. Jednym z najważniejszych punktów konserwacji pralki jest jej czyszczenie. To prosty sposób, aby uniknąć poważniejszych problemów. Pralkę należy regularnie czyścić, w innym przypadku może pojawiać się na nich pleśń oraz grzyb, które będą osiadały na pranych ubraniach. Tkaniny prane w zagrzybionej pralce mogę być niebezpieczne dla alergików i powodować problemy skórne.

Jak czyścić pralkę? Przydatne wskazówki

Najprostszym sposobem czyszczenia pralki jest włączenie raz na jakiś czas programy na pustym bębnie. Możesz wtedy włożyć do bębna pralki kapsułkę do zmywarki. Idealnie domyje ona bęben i zadba o czystość w środku pralki. Niektórzy rekomendują również czyszczenie pralki przy pomocy octu. Wlej niewielką ilość octu do pralki i włącz program piorący. Ten sposób jest skuteczny i doskonale radzi sobie z pleśnią, jednak nie rekomendujemy stosowania go zbyt często. Ocet może bowiem zniszczyć delikatnie elementy pralki. Nowoczesne modele pralek często wyposażone są w specjalny program do czyszczenia. Wystarczy go włączyć i pralka sama się oczyści.

