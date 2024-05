Zabrała dziecku pieniądze z komunii i powiększyła sobie biust. Obrzydliwe

Strefa zakażenia w Trójmieście i okolicach. Wytyczne dla hodowców i zakaz wstępu do lasów z powodu ASF

Pierwsza Komunia Święta - czekają na nią dzieci, ale również rodzice, dziadkowie i przyjaciele rodzin. To nie tylko uroczysta msza w kościele, emocje związane z przyjęciem Najświętszego Sakramentu, ale również drogie prezenty komunijne, smartfony, rowery, laptopy i coraz to bardziej frymuśne niespodzianki. Są tacy, którzy wolą prostotę i przekazują dzieciom koperty, wypchane pieniędzmi. Jest to rozwiązanie sprawdzone, ale po jakimś czasie przychodzi pytanie "Gdzie się podziały moje pieniądze z komunii?". Jak się okazuje, niekiedy za "utratę" środków odpowiadają rodzice. Jeden z przypadków, opisanych na forum internetowym sprawił, że złapaliśmy się za głowę. Szczegóły znajdziecie pod galerią ze zdjęciami.

Zabrała dziecku pieniądze z komunii i powiększyła sobie biust

Gdy koleżanka zobaczyła, co zrobiła mama chłopca, przystępującego do Pierwszej Komunii Świętej, początkowo nie wierzyła własnym oczom. Kobieta przyszła do pracy z widocznymi efektami operacji. Będąc precyzyjnym - powiększyła sobie piersi.

- Oznajmiła, że zdecydowała się na operację, ponieważ wreszcie pozwalały jej na to fundusze. Okazało się, że do wymarzonego estetycznego zabiegu dołożyła wszystkie pieniądze, które jej syn dostał na komunię - napisała na forum internetowym kobieta, którą cytuje serwis lelum.pl.

Autorka wpisu nie zostawiła na koleżance suchej nitki. Stwierdziła, że tacy ludzie nie powinni mieć dzieci, a pomysł uważa za "obrzydliwy". Dziennikarze wyżej wskazanego portalu zwrócili uwagę na jeden szczegół, o którym rodzice powinni pamiętać. - Po ukończeniu 13. roku życia dziecko ma prawo zarządzać własnymi pieniędzmi, więc może wówczas upomnieć się o zawartość komunijnych kopert - czytamy w materiale.

Ciekawe, czy tak się stanie w przypadku chłopca, którego pieniądze wystarczyły mamie na powiększenie biustu. Sytuacja może wywoływać śmiech, ale cała historia do zabawnych raczej nie należy.