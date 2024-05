Tczew. Karabin BOR odnaleziony. Broń zaginęła w czasie ćwiczeń wojska

- Broń - 7,62mm karabin wyborowy BOR - została odnaleziona! - poinformował w komunikacie ppłk Robert Pekala, rzecznik Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Poszukiwania zakończyły się we wtorek, 14 maja, i trwały od minionej niedzieli, tj. daty zakończenia ćwiczeń 7 Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. To właśnie wtedy zorientowano się, że brakuje jednego z karabinów snajperskich. To na tyle poważne uchybienie, że sprawą zajęły się ponadto Żandarmeria Wojskowa wraz ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego.

Okazuje się, że zaginioną broń przyniosła we wtorek, ok. godz. 12, do Komendy Powiatowej Policji w Tczewie mieszkanka miasta. Dalsza część tekstu poniżej.

