Mordercze trio dopadło pana Józefa, gdy szedł do kościoła. Kilkanaście uderzeń tłuczkiem do mięsa

W Gdańsku doszło do brutalnego zabójstwa 78-letniego mężczyzny, w którym oskarżono wnuczkę ofiary i dwóch mężczyzn.

Śledztwo ujawniło, że motywem zbrodni był konflikt rodzinny związany z zamieszkaniem, a atak przeprowadzono ze szczególnym okrucieństwem.

Sprawcy mieli podzielone role, a główny napastnik zadał kilkanaście ciosów tłuczkiem do mięsa.

Więcej szczegółów na temat tej wstrząsającej zbrodni i zeznań oskarżonych znajdziesz w pełnym artykule.

Prokuratura oskarżyła Angelikę N., Kamila N. oraz Dawida Z. o dokonanie wspólnie i w porozumieniu w dniu 2 lutego 2025 r. w Gdańsku, zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 78-letniego dziadka kobiety. Oskarżeni są tymczasowo aresztowani od zatrzymania w dniu morderstwa. Śledztwo prowadzone przez Komendę Miejską Policji w Gdańsku było nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową Gdańsk-Oliwa w Gdańsku.

78-letni Józef D. został zaatakowany 2 lutego 2025 r., około godz. 6 rano przy ul. Młodzieży Polskiej w Brzeźnie. Niedaleko stamtąd znajduje się kościół pw. św. Antoniego, do którego szedł pokrzywdzony.

Zdaniem śledczych oskarżeni mieli działać w porozumieniu. Motywem zbrodni miał być konflikt rodzinny. Chodziło o zamieszkiwanie małżeństwa w niewielkim mieszkaniu starszego mężczyzny i narastające z tego powodu nieporozumienia między młodym małżeństwem a seniorem.

- Był podział ról między oskarżonymi. Fizycznego ataku dokonał Dawid Z., który podbiegł do idącego ulicą i zadał kilkanaście uderzeń tłuczkiem do mięsa w okolice głowy i twarzy. Pokrzywdzony został powalony na ziemię – informowali śledczy.

Mąż Andżeliki, Kamil N. stał w tym czasie na czatach. Kobieta złożyła szerokie wyjaśnienia i opisała okoliczności mieszkania ze swoim dziadkiem. Dawid Z. opisał przebieg zdarzenia i jak się do niego przygotował.

Jak podała po zabójstwie prokuratura, Kamil N. nie przyznał się do zarzutu, ale złożył wyjaśnienia. Mężczyzna nie powiedział, dlaczego brał udział w przestępstwie, choć, jak twierdzi, był przeciwny dokonaniu zbrodni. Oskarżonym grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Sonda Czy dożywocie to odpowiednia kara za zabójstwo? tak, to odpowiednia kara nie, nawet zabójcy powinni mieć prawo do wyjścia z więzienia nie, zabójcy powinni być karani śmiercią