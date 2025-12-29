240 ciosów nożem. Sąd umorzył postępowanie w sprawie zabójstwa w Słupsku

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2025-12-29 18:48

Sąd Apelacyjny w Gdańsku zmienił zaskarżony wyrok w sprawie 69-letniego Leszka Ł., który odpowiadał za zabójstwo kuzyna z 2020 r. i umorzył postępowanie wobec podsądnego z uwagi na jego niepoczytalność w chwili zbrodni.

240 ciosów nożem. Leszek oskarżony o zabójstwo kuzyna. Chodziło o 100 złotych! Morderstwo w Słupsku

i

Autor: KMP Słupsk/ Materiały prasowe 240 ciosów nożem. Leszek oskarżony o zabójstwo kuzyna. Chodziło o 100 złotych! Morderstwo w Słupsku
  • Sąd Apelacyjny w Gdańsku zmienił wyrok w sprawie 69-letniego Leszka Ł. oskarżonego o zabójstwo kuzyna
  • Postępowanie zostało umorzone z powodu niepoczytalności oskarżonego w chwili czynu
  • Sprawa dotyczyła zabójstwa Jerzego K., do którego doszło 7 kwietnia 2020 r. w mieszkaniu w Słupsku
  • W dniu tragedii kuzyni wspólnie pili alkohol; doszło między nimi do kłótni na tle finansowym
  • Z ustaleń śledztwa wynika, że Leszek Ł. zadał ofierze co najmniej 240 ciosów nożem

Wyrok zapadł w poniedziałek przed gdańskim Sądem Apelacyjnym. Sprawa dotyczyła 69-letniego Leszka Ł. ze Słupska oskarżonego o zabójstwo kuzyna. Do tragedii doszło w 7 kwietnia 2020 r. w mieszkaniu Jerzego K. W tym dniu Jerzy K. razem z Leszkiem Ł. wspólnie pili wódkę i piwo. W pewnym momencie pomiędzy kuzynostwem doszło do kłótni, której tłem były ich wzajemne rozliczenia finansowe.

Z ustaleń śledztwa wynika, iż Leszek Ł. zadał Jerzemu K. nie mniej niż 240 ciosów nożem, powodując w ten sposób rany głowy, szyi, pleców, pośladków oraz rąk i nóg, przy czym 61 z nich były ranami ciętymi, a 179 ranami kłutymi. Mężczyzna odpowiadał za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i groziło mu dożywotnie pozbawienie wolności.

W lutym 2023 r. Sąd Okręgowy w Słupsku skazał go na 7 lat więzienia za zabójstwo w afekcie, pomimo żądań prokuratury o dożywocie. Apelacje od wyroku wywiedli obrońca i prokurator. Jak podała Anna Kanabaj–Michniewicz, Sąd Apelacyjny w Gdańsku w poniedziałek zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że „ustalił, iż Leszek Ł. z powodu zakłócenia czynności psychicznych pod postacią ostrej reakcji na stres z zaburzeniami świadomości nie mógł w czasie tego czynu rozpoznać jego znaczenia i pokierować swoim postępowaniem” i umorzył postępowanie

Zabójstwo 11-latki z Jeleniej Góry. Reporter "Super Expressu" był na miejscu tragedii
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA SŁUPSK
SŁUPSK POLICJA
SŁUPSK