Sąd Apelacyjny w Gdańsku zmienił wyrok w sprawie 69-letniego Leszka Ł. oskarżonego o zabójstwo kuzyna

Postępowanie zostało umorzone z powodu niepoczytalności oskarżonego w chwili czynu

Sprawa dotyczyła zabójstwa Jerzego K., do którego doszło 7 kwietnia 2020 r. w mieszkaniu w Słupsku

W dniu tragedii kuzyni wspólnie pili alkohol; doszło między nimi do kłótni na tle finansowym

Z ustaleń śledztwa wynika, że Leszek Ł. zadał ofierze co najmniej 240 ciosów nożem

Wyrok zapadł w poniedziałek przed gdańskim Sądem Apelacyjnym. Sprawa dotyczyła 69-letniego Leszka Ł. ze Słupska oskarżonego o zabójstwo kuzyna. Do tragedii doszło w 7 kwietnia 2020 r. w mieszkaniu Jerzego K. W tym dniu Jerzy K. razem z Leszkiem Ł. wspólnie pili wódkę i piwo. W pewnym momencie pomiędzy kuzynostwem doszło do kłótni, której tłem były ich wzajemne rozliczenia finansowe.

Z ustaleń śledztwa wynika, iż Leszek Ł. zadał Jerzemu K. nie mniej niż 240 ciosów nożem, powodując w ten sposób rany głowy, szyi, pleców, pośladków oraz rąk i nóg, przy czym 61 z nich były ranami ciętymi, a 179 ranami kłutymi. Mężczyzna odpowiadał za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i groziło mu dożywotnie pozbawienie wolności.

W lutym 2023 r. Sąd Okręgowy w Słupsku skazał go na 7 lat więzienia za zabójstwo w afekcie, pomimo żądań prokuratury o dożywocie. Apelacje od wyroku wywiedli obrońca i prokurator. Jak podała Anna Kanabaj–Michniewicz, Sąd Apelacyjny w Gdańsku w poniedziałek zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że „ustalił, iż Leszek Ł. z powodu zakłócenia czynności psychicznych pod postacią ostrej reakcji na stres z zaburzeniami świadomości nie mógł w czasie tego czynu rozpoznać jego znaczenia i pokierować swoim postępowaniem” i umorzył postępowanie.