W maju rozsypuję to wokół hortensji. Wystarczy 100 g, a moja hortensja kwitnie, jak nigdy wcześniej. Sąsiedzi przecierają oczy ze zdziwienia. Majowy nawóz do hortensji

Zawsze dodaję szklankę tego płynu do marynaty. Karkówka jest krucha i soczysta. Najlepsza marynata do karkówki z grilla

Wysyp to wokół hortensji, a odwdzięczy Ci się pięknymi kwiatami. Nawóz do hortensji

Hortensja to królowa polskich kwiatów. Możemy ją znaleźć praktycznie w każdym ogrodzie. Jest łatwa w pielęgnacji, a jej kwiaty są spektakularne. Hortensja nie wymaga specjalistycznego podejścia i nawet osoby początkujące poradzą sobie z jej pielęgnacją. W przypadku hortensji jedną z najważniejszych rzeczy, o której należy pamiętać jest zakwaszenie gleby. Hortensja lubi lekko kwaśny odczyn ziemi o pH od 4,5 do 6,5). W takiej ziemi rośnie lepiej, a jej kwiaty są większe. Hortensja wzrastająca w glebie o odczynie zasadowym może zachorować na chlorozę liści. Zakwaszenie glebie to jedna z podstawowych zasad nawożenia hortensji. Można to zrobić domowymi sposobami. Niektórzy do zakwaszania gleby wykorzystują ocet lub kwas szczawiowy. Istnieje jednak jeszcze prostszy sposób.

Jednym z najlepiej zakwaszających glebę składników są fusy z kawy. To naturalny środek do zakwaszania gleby. Dodatkowo fusy z kawy zawierają wiele potrzebnych roślinom składników mineralnych takich jak: potas, azot, fosfor oraz magnez. Jak zakwasić glebę wokół hortensji fusami po kawie? Wystarczy, że fusy rozsypiesz wokoło krzaczka, a następnie wmieszasz je z wierzchnią warstwą ziemi. Pamiętaj, że zakwaszanie gleby fusami po kawie jest krótkotrwałe i zabieg ten należy regularnie powtarzać.

Czy wszystkie fusy po kawie nadają się dla roślin?

Fusy po kawie to nie tylko świetny zakwaszacz gleby. Dodatkowo spulchniają one ziemię i sprawiają, że nie traci ona tak szybko swojej wilgoci. Nie wszystkie fusy z kawy sprawdzą się w ogrodzie. Najlepsze będą fusy po kawie po turecku oraz te, które zostają na papierowym filtrze w ekspresie przelewowym. Nie sprawdzą się natomiast fusty z ekspresu ciśnieniowego oraz po kawie bezkofeinowej.

Trawy ozdobne do ogrodu i na taras. Rośliny polecane przez ogrodników