Żeby truskawki miały dużo owoców, ważne są dobrej jakości sadzonki. Do obfitych zbirów potrzebne jest także słoneczne stanowisko, wilgotna gleba i stałe odchwaszczanie. Żeby truskawki były duże, słodkie i soczyste trzeba pamiętać także o wyrywaniu chwastów. Te rosnące przy sadzonkach zabierają z gleby cenne składniki odżywcze, które są potrzebne roślinie do prawidłowego wzrostu. Warto także zastosować domowy naturalny nawóz, który pobudzi rośliny do obfitego kwitnienia, a co za tym idzie także owocowania.

Rozpuszczam kostkę w wodzie i podlewam truskawki. Domowy nawóz pobudza sadzonki do kwitnienia. Dzięki niemu truskawki mają dużo owoców

Żeby przygotować domowy nawóz do truskawek, potrzebujemy drożdży piekarskich i wody. 250 g kostkę drożdży rozpuszczamy w litrze letniej wody. Po dwóch godzinach, gdy drożdże zaczną pracować, rozcieńczamy nawóz. Mieszamy z wodą w proporcjach 1:10. Taka mikstura pobudzi sadzonki do wzrostu i obfitszego kwietnia, a także ochroni korzenie przed chorobami. Truskawki podlewamy drożdżową odżywką raz na dwa tygodnie. Potrzebujemy około szklanki nawozu na jedną sadzonkę.

Jakie właściwości odżywcze mają truskawki?

Składniki odżywcze zawarte w truskawkach mają mnóstwo właściwości zdrowotnych. Jak udowodnili naukowcy z Harvardu, spożywanie truskawek może zmniejszyć ryzyko zawału serca. W 2013 r. przebadano około 100 tys. młodych kobiet i pań w średnim wieku. Okazało się, że jedzenie minimum trzech porcji truskawek tygodniowo zmniejszyło ryzyko zawału serca o 32 proc. Według badaczy dzieje się tak dzięki dużej zawartości przeciwutleniaczy w owocach. Ponadto kwas elagowy zawarty w truskawkach wspomaga trawienie produktów bogatych w skrobię, zapobiegając podniesieniu się poziomu cukru we krwi. Dlatego po owoce mogą sięgać nawet cukrzycy. Truskawki wzmacniają także odporność organizmu, działanie układu pokarmowego oraz pracę nerek. Dzięki zawartości bromeliny (enzymu odpowiadającego za rozkład białka) powinny po nie sięgać osoby zmagające się z problemami związanymi z trawieniem białek.

