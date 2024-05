Nowe wcielenia klasyka w limitowanej ofercie McDonald’s

Zawsze dodaję szklankę tego płynu do marynaty. Karkówka jest krucha i soczysta. Najlepsza marynata do karkówki z grilla

W maju rozsypuję to wokół hortensji. Wystarczy 100 g, a moja hortensja kwitnie, jak nigdy wcześniej. Sąsiedzi przecierają oczy ze zdziwienia. Majowy nawóz do hortensji

Big Mac to pozycja wyjątkowa pod każdym względem. Mowa nie tylko o unikalnym smaku i pilnie strzeżonej recepturze sosu, ale również o pochodzeniu składników. Dostępny w polskich restauracjach burger Big Mac składa się z produktów prosto od lokalnych dostawców – wołowiny od dostawcy z okolic Ostródy, bułki wypiekanej w miejscowości Michałów-Reginów i sałaty z Niepruszewa pod Poznaniem.

Limitowana oferta Big Mac. Big Mac wśród nowości.

A co, gdyby burgera Big Mac wzbogacić plastrami bekonu i pomidora? W ten właśnie sposób powstał klasyk w nowym wydaniu, czyli Big Mac BLT. Kolejna pozycja w limitowanej ofercie to Big Mac Bacon. Czy to jeszcze Big Mac? Tak, ale z dodatkowym bekonem! Nowe warianty ikonicznego burgera to nie koniec dobrych wieści. Już od dzisiaj goście restauracji McDonald’s w Polsce mogą zamówić jako osobną pozycję kultowy sos Big Mac, który posiada jedną z najpilniej strzeżonych receptur i sprawia, że dosłownie wszystko smakuje lepiej. By przetestować nowości trzeba się jednak pośpieszyć – oferta jest limitowana czasowo. Merch Big Mac. Big Mac wśród merchu.

Idealny merch nie istnieje... Poza smakowitymi nowościami, na fanów ikonicznego burgera Big Mac czeka również nie lada gratka! Na salony wkroczy jedyny w swoim rodzaju merch Big Mac. Warto śledzić social media Maka, by dowiedzieć się więcej o szczegółach.

Kampania Big Mac. Big Mac wśród kampanii.

Big Mac to pozycja tak kultowa, że może posłużyć do podkreślenia wyjątkowości, również wśród innych kategorii. Ikoniczność burgera stała się motywem przewodnim nowej kampanii McDonald’s, w ramach której zaplanowano emisję spotu oraz działania marketingowe obejmujące media, social media, influencer marketing oraz reklamę OOH. Za strategię, kreację oraz realizację spotu odpowiada agencja DDB, natomiast produkcją zajął się dom produkcyjny Lucky Luciano. Planowanie i zakup mediów powierzono domowi mediowemu OMD, a social media obsługuje Dentsu Creative (Isobar). Działania PR i influencer marketing prowadzone są przez agencję 24/7Communication.