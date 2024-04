75. lat kultowej, polskiej marki kosmetycznej. Za co kochamy ich produkty?

From our city to yours – trampki i sneakersy, które chcesz mieć!

Nowa kolekcja 28 kul z okazji Światowego Dnia Bomby do Kąpieli, w tym pierwsza, innowacyjna bomba do wykorzystania w zimnej wodzie!

#1 HISTORIA MYDLANA

Pierwsze mydło w portfolio marki pojawiło się w 1977 roku. Dziś marka produkuje ponad 100 kostek na minutę i sprzedaje je nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Wszystkie mydła posiadają w 100% roślinną bazę, ponieważ BARWA zrezygnowała ze stosowania tłuszczów zwierzęcych już 20 lat temu! Jednym z najbardziej rozpoznawalnych produktów jest Hipoalergiczne Tradycyjne Polskie Szare Mydło w kostce (4,49 zł/100 g). To naturalny, delikatny produkt, dedykowany osobom o szczególnie wrażliwej skórze. Unikalny skład sprawia, że kosmetyk jest hipoalergiczny i może być bezpiecznie stosowany także przez osoby, zmagające się z alergiami, łuszczycą czy trądzikiem. Zawiera ponad 99% składników pochodzenia naturalnego i wykazuje uniwersalne zastosowanie: do mycia rąk, ciała, włosów oraz skóry głowy, do usuwania plam i prania ubrań, do przemywania powierzchownych ran, a także oczyszczania skóry z AZS, łuszczycą i trądzikiem.

Zobacz także: Nowa kolekcja 28 kul z okazji Światowego Dnia Bomby do Kąpieli, w tym pierwsza, innowacyjna bomba do wykorzystania w zimnej wodzie!

A ponieważ mydło to ważny punkt w historii BARWA, marka z okazji swojego święta stworzyła Limitowane Mydło Powszechne® (7,49 zł/200 g), które jest uosobieniem motta „Piękni w różnorodności” w pełni opisującym nie tylko historię firmy, ale również bliskie jej wartości. Jego motywem przewodnim jest obecna w logo marki papuga – symbol różnorodności, ekspresji i kreatywności, a także otwartości na różnorodność kultur, stylów i potrzeb klientów, którzy od pokoleń wierni są wartościom i produktom BARWA COMSETICS.

#2 (NIE)ZWYKŁA ANIA®

W barwnej historii BARWA obok kosmetyków i produktów higienicznych znajdziemy Płyn Antyelektrostatyczny ANIA® (10,99 zł/220 ml), który skutecznie zmniejsza elektryzowanie się tkanin oraz włosów syntetycznych, a także akcesoriów domowego użytku. Ułatwia usuwanie sierści zwierzęcej oraz zapobiega osadzaniu się kurzu na obudowach sprzętu elektronicznego i na plastikowych częściach wewnątrz auta. Płyn delikatnie wnika we włókna tkanin zapobiegając ich elektryzowaniu się. Ułatwia prasowanie, nadaje miękkość i przyjemny zapach. Zabezpiecza tkaniny i powierzchnie przed nadmiernym przyciąganiem kurzu, pyłków, sierści. ANIA® jest na rynku już od 35 lat i kupisz ją w najlepszych drogeriach w całej Polsce!

#3 Z MIŁOŚCI DO ZIOŁOWEJ TRADYCJI

BARWA to firma z tradycją i czerpiąca garściami z bogactwa polskiej natury. Większość formuł kosmetycznych bazuje na korzystaniu z dobroczynnych właściwości wyciągów roślinnych, jak np. linia pielęgnacyjna do włosów Barwa Ziołowa®. Znajdziemy w niej znane od pokoleń składniki, które tradycyjnie znajdowały się w apteczkach, kuchniach i kosmetyczkach naszych Babć. Krystalicznie czyste szampony, pozostawiają skórę głowy i włosy dobrze oczyszczone i przygotowane do kolejnego etapu pielęgnacji. Teraz te kultowe kosmetyki są w nowych opakowaniach, które kształtem i kolorem nawiązują do tradycyjnych flakonów. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych produktów? Szampon Pokrzywowy Barwa Ziołowa® (7,49 zł/250 ml) przeznaczony szczególnie do pielęgnacji włosów przetłuszczających się. Skutecznie oczyszcza skórę głowy. Regularnie stosowany poprawia kondycję włosów, zwiększa ich puszystość i witalność. Posiada delikatne składniki myjące. Jest dostępny w prawie każdym sklepie w Polsce.

#4 NATURALNY SKŁAD

Często to co dla nas najlepsze mamy na wyciągnięcie ręki. I choć świat beauty przepełniony jest nowinkami, to kosmetyki z dobrze znanymi nam składnikami dostępnymi w sadach, lasach i polach nie mają sobie równych. Stąd nieustająca popularność linii Barwa Naturalna, która kontynuuje tradycję pielęgnacji inspirowanej właściwościami dobrze nam znanych z kuchni składników. I choć linia ma już bardzo nowoczesną szatę graficzną, jej sercem są przekazywane z pokolenia na pokolenie receptury naszych babć, np. hitem od lat jest Octowa Odżywka Nabłyszczająca (11,99 zł/200 ml) oparta na dobroczynnym działaniu naturalnego wyciągu z octu jabłkowego, który nadaje włosom gładkość i blask. Odżywka inspirowana jest domowym zabiegiem płukania włosów naturalnych i matowych octem jabłkowym, który przywraca im lśniący oraz zdrowy wygląd. Odżywka nie zawiera: SLES-ów, SLS-ów, barwników, silikonów ani parabenów.

#5 SIARKA NA PIĘKNĄ SKÓRĘ

BARWA SIARKOWA® od ponad czterech dekad pomaga i pozwala zwalczać niedoskonałości skóry. W ubiegłym roku linia przeszła metamorfozę – zarówno pod względem składów, jak i wizualną – po to, aby nasza pielęgnacja mogła być jeszcze skuteczniejsza. BARWA SIARKOWA® pomaga na trądzik, ogranicza wytwarzanie sebum, przeciwdziała powstawaniu nowych niedoskonałości, działa antybakteryjnie oraz wygładza i łagodzi skórę. Sercem linii niezmiennie pozostaje BIOAKTYWNA SIARKA o specjalnie dobranym przez ekspertów stężeniu. Dzięki niej skóra zostaje dogłębnie oczyszczona, zmiany trądzikowe i podrażnienia złagodzone, a widoczność porów zmniejszona. Produkty zostały wzbogacone o NIACYNAMID i CICĘ, które mają doskonały wpływ na skórę z niedoskonałościami – działają przeciwzapalnie, łagodząco i regenerująco. Dzięki temu skóra trądzikowa z dnia na dzień staje się coraz bardziej ukojona, wygładzona i zdrowa, a niedoskonałości złagodzone. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych produktów jest BARWA Siarkowa® Siarkowy Krem Nawilżający (29,99 zł/50 ml).

i Autor: Materiały prasowe Pielęgnacja