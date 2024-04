Nowa kolekcja 28 kul z okazji Światowego Dnia Bomby do Kąpieli, w tym pierwsza, innowacyjna bomba do wykorzystania w zimnej wodzie!

From our city to yours – trampki i sneakersy, które chcesz mieć!

Choć wcześniej termin „bomba do kąpieli” był nieznany, obecnie jest tak szeroko rozpowszechniony, że został dodany do słownika oksfordzkiego i stał się globalną sensacją. Wszystkie kule są ręcznie robione, w fabrykach Lush na całym świecie, a firma sprzedała w zeszłym roku ponad 40,5 miliona sztuk (to 48 sprzedanych sztuk co minutę!).

Firmy zazwyczaj chronią wyłączne prawa do swoich znaków towarowych, uniemożliwiając innym korzystanie z nich. Jednak Lush zdecydował się udzielić ogólnoświatowego zezwolenia na używanie swojego znaku towarowego „Bath Bomb”, aby rozpowszechniać radość i relaks płynące z kąpieli.

Ten kultowy wynalazek Lush przynosi wiele korzyści fizycznych, jak i psychicznych.

Charlotte Nisbet, liderka kategorii kąpieli w Lush, mówi: „Badanie z 2022 roku opublikowane w Journal of Applied Physiology wykazało, że regularne kąpiele w temperaturze 40 stopni Celsjusza przez 30 minut pomogły zmniejszyć aktywność nerwów współczulnych, co zapewnia korzyści dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Inne badania z Japonii sugerują, że kąpiel może również pomóc w szybszym zasypianiu, szczególnie zimą.”

Z okazji Światowego Dnia Bomby do Kąpieli, Lush pragnie zaoferować nowe doznania podczas kąpieli, wypuszczając 28 nowych, wyjątkowych bomb do kąpieli, które zaspokoją każdą potrzebę i sprawią, że kąpiel stanie się naprawdę niezwykłą chwilą.

Wśród największych innowacji w tej kolekcji jest Cold Soother Water. To pierwsza kula do kąpieli przeznaczona do rozpuszczenia w zimnej wodzie. Jest wykonana z 20% soli Epsom, aby zapewnić ukojenie podczas kąpieli. Jej relaksujący zapach inspirowany jest aromatom towarzyszącym opadom deszczu, który uważa się za korzystny dla ludzkiego nastroju, pomagający się uspokoić i zrelaksować.

Podróż po wyjątkowym świecie Lush

Światowy Dzień Bomby do Kąpieli ma uczcić zarówno historię, jak i przyszłość tego kultowego produktu. Dlatego w nowej kolekcji pojawiły się drzwi do pierwszego na świecie sklepu Lush, powracający ulubieńcy, czy gigantyczna wersja bestsellera Intergalactic.

Aktywność fizyczna i wellbeing

Zespół wynalazców Lush to nie tylko eksperci w dziedzinie kąpieli, ale także imponujący sportowcy - w tym współzałożycielka Lush i 25-krotna maratonka Helen Ambrosen. Minerały takie jak magnez i sole Epsom oraz uspokajające zapachy lawendy i rumianku są sercem kilku nowych bomb do kąpieli stworzonych z myślą o entuzjastach aktywności fizycznej i dobrego samopoczucia.

Lush uwielbia kolory, ciekawe kształty i niespodzianki. Dlatego właśnie i takich kul nie mogło zabraknąć w nowej kolekcji. Z jedną z nich jest związana również smutna historia. Crackle to bomba stworzona na cześć siedmioletniego Dextera Constantine-Thatchella. W lipcu 2022 r. rodzina Constantine straciła Dextera po zaciekłej walce z mięsakiem prążkowanokomórkowym, rzadkim nowotworem dziecięcym. W związku z tym 100% (minus podatek rządowy) całej sprzedaży bomby do kąpieli Crackle, nazwanej na cześć pluszaka, w którym Dexter znajdował pocieszenie podczas leczenia, zostanie przekazane na wsparcie organizacji charytatywnej zajmującej się nowotworami u dzieci.

Ulubione zapachy

Niektóre z najbardziej lubianych zapachów Lush są teraz dostępne w formie bomb do kąpieli! Lush sprzedaje jeden balsam do ciała Dream Cream co 1,2 minuty na całym świecie, a Passion był zapachem z limitowanej kolekcji walentynkowej, którego powrotu klienci nie mogli się doczekać.

