Niedoceniony krok w pielęgnacji. Jeżeli o nim zapomnisz to szybciej pojawią się zmarszczki, a skóra straci jędrność

Świat beauty cały czas się zmienia i idzie do przodu. Dzisiaj, coraz więcej konsumentów stawia na edukację i sprawdzanie składów kosmetyków. Również producenci idą z tym nurtem i coraz więcej mówią, o procentowych zawartościach składników aktywnych w ich produktach. Odchodzi się od cudownych preparatów na wszystko, na rzecz świadomej nauki klienta. Właściwa pielęgnacja skóry to rytuał, którego absolutnie nie powinniśmy pomijać.

Nawilżenie skóry to podstawa zdrowia i pięknego wyglądu. Pij dużo wody, a skórę nawilżaj kosmetyki. Co ważne, również cery tłuszcze potrzebują nawilżania. W przypadku skóry tłustej warto sięgnąć po lekkie, żelowe formuły, które nie będą zapchać. W Sephorze znajdziesz szeroki wybór kosmetyków do nawilżania - od stóp po włosy.

DRUNK ELEPHANT BORA BARRIERTM REPAIR CREAM

Bogaty w lipidy i ceramidy krem regenerujący Krem, który głęboko nawilża wrażliwą skórę za sprawą kompleksu ceramidów, lipidów, minerałów i przeciwutleniaczy, zapewni Twojej cerze wsparcie, którego potrzebuje. Idealna kompozycja - bogata i dobrze zbilansowana mieszanka wspomaga procesy odnowy komórkowej, przywraca elastyczność, łagodzi, pomaga zachować nawilżenie i wzmacnia barierę skóry!

i Autor: Materiały prasowe Drunk Elephant

RARE BEAUTY FIND COMFORT – NAWILŻAJĄCY BALSAM DO CIAŁA

Bogata, kremowa formuła, skomponowana ze starannie dobranych składników, która zapewnia natychmiastowe, długotrwałe nawilżenie a także rozświetla matową skórę, nadając jej blask. Szybkie wchłanianie dla uczucia świeżości, bez tłustego śladu na skórze.Odżywcze witaminy i przeciwutleniacze (niacynamid, ekstrakt z kwiatu brzoskwini i ekstrakt z ashwagandy to naturalny środek relaksujący).

i Autor: Materiały prasowe Rare Beauty

LANEIGE LIP SLEEPING MASK - PINK LEMONADE - Maska na usta na noc

Już nie musimy przedstawiać Lip Sleeping Mask, czyli odżywczej maski do ust na noc: to TA maska na noc LANEIGE, która zmiękcza, wygładza i intensywnie odżywia usta, które stają się tak delikatne, jak u noworodka. Silne antyoksydanty usuwają martwe komórki skóry ust podczas snu, aby po przebudzeniu Twoje usta były gładkie i dogłębnie odżywione.

i Autor: Materiały prasowe Sephora

FOREO UFO 3

Maseczki do twarzy to idealny sposób, by zapewnić swojej skórze szybką bombę nawilżenia. Zima stanowią one idealny dodatek to codziennej rutyny. Marka FOREO już w 2018 roku zadebiutowała z koncepcją inteligentnego urządzenia do nakładania maseczek, czyli UFO. Marka udoskonaliła też samo urządzenie – sprawiając że stało się wystarczające do przeprowadzenia pełnego zabiegu 360 na twarz, bez wychodzenia z domu. Składniki odżywcze zawarte w maseczkach FOREO, w połączeniu z opcjami oferowanymi przez najnowsze UFO 2 - masażem twarzy pulsacjami T-Sonic, terapią światłem LED w pełnym spektrum oraz 5 x szybszą termo- i krioterapią zapewniają efekty zauważalne gołym okiem już po 1. użyciu. Działanie urządzenia oparte jest na technologii Hyper-Infusion, czyli połączeniu pulsacji sonicznych i terapii ciepłem i zimnem, które wzmacniają efekty wybranej maski, jednocześnie oferując głębsze wchłanianie składników aktywnych i delikatny masaż twarzy. Dzięki spersonalizowanym ustawieniom urządzenia UFO 2 można używać nie tylko z gamą masek FOREO, ale też większością dostępnych na rynku masek w płachcie! Wystarczy stworzyć własną rutynę pielęgnacyjną dopasowując ustawienia w aplikacji - zgodnie z potrzebami i preferencjami naszej skóry, aby przyśpieszyć działanie niemal każdej maseczki. Dzięki temu zamiast standardowych 20 minut, jeszcze lepsze efekty uzyskamy w kilkadziesiąt sekund.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

LANCÔME Rénergie H.C.F. Triple - Serum przeciwzmarszczkowe do twarzy

Poznaj Lancôme Rénergie H.C.F. Triple Serum – przeciwzmarszczkowe serum do twarzy zainspirowane naukami o regeneracji skóry. Innowacyjna formuła kosmetyku łączy w sobie trzy aktywne składniki: kwas hialuronowy, C+Niacynamid oraz kwas ferulowy. Dzięki temu regularna aplikacja znacząco poprawia stan cery, która każdego dnia staje się coraz gładsza, jędrniejsza i bardziej jednolita.

i Autor: materiały prasowe LANCÔME

BENEFIT COSMETICS The POREfessional Smooth Sip - Lekki krem nawilżający wygładzający pory

Wygładź skórę i zmniejsz widoczność porów z lekkim kremem do twarzy o właściwościach nawilżająco-wygładzających. Formuła na bazie wody jest odświeżająca, gładko się rozprowadza, szybko się wchłania i zapewnia natychmiastowe nawilżenie przez cały dzień. Skóra jest miękka i odżywiona, a jej tekstura z czasem wygląda na gładszą i bardziej równomierną. Pozwól swoim porom go wchłonąć!

i Autor: Materiały prasowe Sephora