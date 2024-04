Spersonalizowane podejście do osiągnięcia równowagi organizmu i kontroli masy ciała

Dbanie o zdrowie i dobre samopoczucie to dla wielu z nas priorytet. Na utrzymanie równowagi organizmu składa się kilka istotnych czynników, jak regularne ćwiczenia, zdrowe odżywianie, odpowiednio dobrana suplementacja. W dzisiejszym dynamicznym trybie życia szukamy wygodnych i holistycznych rozwiązań, które korzystnie wpływają na kondycję naszego organizmu, wspierają go, a jednocześnie pomagają osiągnąć nasze cele, jak np. utrata masy ciała lub jej kontrola. Właśnie z myślą o tym naukowcy z firmy Pharmanex, będącej częścią grupy Nu Skin, opracowali ageLOC® TRME Body Balance System, który umożliwia spersonalizowaną suplementację w zależności od potrzeb.

ageLOC® TRME System – sposób na uzyskanie równowagi organizmu

Linia ageLOC® TRME składa się z pięciu produktów, z których każdy skupia się na innych korzyściach wspierających równowagę organizmu.Suplement diety TRME INNERNu wspomaga trawienie i usuwanie toksyn. Zawarty w kapsułkach wyciąg z kłącza imbiru wpływa na prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego, a wyciąg z liści karczocha wspiera procesy związane z detoksykacją organizmu1.Nad apetytem pomoże zapanować TRME MyEDGE. Zawarty w nim proszek karobowy ogranicza uczucie łaknienia i zwiększa uczucie sytości. Suplement zawiera również ekstrakt z liści morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru we krwi oraz chrom, który wspomaga metabolizm makroskładników odżywczych.

Zobacz także: To najniebezpieczniej warzywo na świecie. Nie żartujemy: może Ci wybuchnąć prosto w twarz podczas krojenia

TRME MyGOAL przyczynia się do utraty masy ciała. Zawiera starannie wyselekcjonowane składniki, m.in. glukomannan, które przyczyniają się do utraty masy ciała, a także kompleks witamin (C, B6 i B12), który dostarcza organizmowi kluczowe mikroskładniki. Suplement diety w połączeniu z regularnymi ćwiczeniami i zdrowym odżywianiem, pomoże osiągnąć założone cele dotyczące wagi.

By osiągnąć równowagę organizmu, należy wesprzeć pracę kluczowych narządów. Wątroba jest największym gruczołem i odgrywa ważną rolę w procesach przemiany materii, w tym w metabolizmie tłuszczów. Suplement diety TRME RealMe powstał właśnie z myślą o wsparciu jej funkcjonowania. Zawiera ostryż długi, który zapobiega gromadzeniu się tłuszczu i ułatwia jego rozkład przez wątrobę.

Batoniki TRME M-Bars to wygodny sposób na to, aby cieszyć się kompletnym i smacznym produktem zastępującym posiłek. Batony wspomagają utrzymanie już osiągniętej wagi lub utratę masy ciała. Jako produkt zastępujący posiłek jeden baton dostarcza co najmniej 30% referencyjnych wartości spożycia witamin i minerałów, a ponadto zawiera węglowodany, białka i tłuszcze. ageLOC® TRME Weight Management Kit to zestaw składający się ze wszystkich wymienionych powyżej produktów, które mają różne działanie wspierające równowagę organizmu i kontrolę wagi. Dodanie wszystkich produktów TRME do codziennej diety pozwoli cieszyć się korzyściami płynącymi z każdego równocześnie

i Autor: materiały prasowe ageLOC®

i Autor: materiały prasowe ageLOC®