To najniebezpiecznie warzywo na świecie. Nie żartujemy: może Ci wybuchnąć prosto w twarz podczas krojenia

Wybuchające warzywa brzmią raczej jak nieśmieszny żart. Prawda jest jednak taka, że do dość nietypowych zdarzeń może dojść w każdej chwili. Jeden z włoskich portali informacyjnych poinformował o wybuchających karczochach. - Wybuchowe karczochy istnieją, a jeden przytrafił się mnie - powiedziała jedna z kobiet pracująca we włoskiej służbie zdrowia. Okazuje, że faktyczny takie sytuacje mogą mieć miejsce.

- Czyściłam warzywo. Zaczęłam od liści na dole, żeby dostać się do górnej części, gdzie karczoch jest jaśniejszy. Kiedy ukroiłam go po raz drugi, pojawiła się iskra, potem odgłos wybuchu i smuga dymu. Na nożu pozostał ślad sadzy (...) Zapach był taki sam, jaki zostaje w powietrzu po odpaleniu petardy - napisała jedna z kobiet w mediach społecznościowych. Sytuacja okazała się niegroźna, ale jak przyznała kobiet, mocno wytrąciła ją z równowagi.

Czy karczochy są niebezpieczne? Dlaczego wybuchają?

Wybuchające karczochy mają swoje naukowe wyjaśnienie. Jednym z najczęściej stosowanych nawozów jest azotan amonu, czyli popularna saletra amonowa, która stanowi składnik wielu rodzajów materiałów wybuchowych Niewielka ilość nawozu może dostać się do główki warzywa i tam zaschnąć. Według jednej z teorii do wybuchowej reakcji dochodzi po wpływem gwałtownych ruchów podczas krojenia lub w wyniku rozgrzania karczocha. Jak się okazuje przypadki wybuchania karczochów, choć są rzadkie, to się zdarzają.

