i Autor: Shutterstock Zmywarka

Nietypowy patent

Marynuję mięso i wkładam je do zmywarki. Cała rodzina zajada się ze smakiem. Mięso jest delikatne i kruche, a ja nie zużywam prądu i gazu

Zmywarka do naczyń to bez wątpienia jedno tych udogodnień, bez którego wiele osób nie wyobraża sobie codziennego funkcjonowania. Bądźmy szczerzy, zmywanie należy do tych obowiązków domowych, które nie cieszą się wielką popularnością. Niewiele osób jednak wie, że zmywarka do naczyń ma także wiele innych zastosowań, niekoniecznie oczywistych. Gotowanie w zmywarce do naczyń brzmi absurdalnie, a jednak jest ono możliwe. Włoska kucharka Lisa Casali lansuje ten trend, wydała ona nawet całą książkę poświęconą tego rodzaju gotowaniu. Zobacz, czy gotowanie posiłków w zmywarce do naczyń ma sens.