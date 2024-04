Zamiast do gotowania wsypuję do pralki i nastawiam pranie pościeli. Jest idealnie czysta i pachnąca. Wszystkim śpi się lepiej. Sposób na pranie pościeli

Wsypuję to do pralki, a po skończonym programie wyjmuję pachnącą pościel. Oto mój sposób na pranie pościeli

W ostatnim czasie naturalne sposoby na pranie cieszą się coraz większą popularnością. Wiele osób rezygnuje z kupnych detergentów piorących na rzecz niezastąpionej sody oczyszczonej oraz octu. W przypadku prania pościeli rewelacyjnie sprawdzi się sól kuchenna. W przypadku większych zabrudzeń namocz przez kilka godzin pościel w roztworze z soli kuchennej oraz wody. Sól zadziała jak naturalny odplamiacz i sprawi, że pościel znów będzie pachnąca. Poradzi sobie nawet w plamami z potu. Sól kuchenną do prania pościeli możesz również wsypać bezpośrednio do bębna pralki. Wspomoże ona wtedy detergenty piorące i sprawi, że pranie będzie jeszcze bardziej czyste. Sól kuchenna jest bezpieczna dla tkanin i nie zniszczy pościeli.

Jak prać pościel, by była miękka i przyjemna w dotyku

Pościel ma regularny kontakt z naskórkiem. Zbiera się w niej wiele bakterii i drobnoustrojów dlatego też powinno być regularnie wymieniana. Eksperci zalecają, by zmieniać pościel przynajmniej raz w tygodniu, a w przypadku alergików nawet jeszcze częściej. Pościel powinno prać się w wysokich temperaturach. Jeżeli producent zezwala pierz pościel w 60 st. C. Flanelową lub satynową pościel pierz w 640 st. C. Staraj się nie przeładowywać bębna pralki. Powinien być on wypełniony maksymalnie w 2/3 swojej objętości. W ten sposób woda oraz detergenty piorące będą mogły swobodnie opływać materiał i zostanie on dokładnie doprany.

