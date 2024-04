Wyjmuję z szafki kuchennej to i wrzucam do muszli klozetowej. Rano spuszczam wodę, a sedes lśni czystością. Po zaciekach na muszli klozetowej nie ma śladu

Czyszczenie toalety to bardzo ważna czynność. Według badań sedes to najbrudniejsze miejsce w całym domu. To prawdziwe siedlisko bakterii oraz zarazków. Aby dobrze doczyścić muszlę klozetową trzeba pozbyć się wszelkiego rodzaju zabrudzeń, również tych, których nie widać gołym okiem. Okazuje się, że do czyszczenia toalety wcale nie trzeba używać kupnych środków chemicznych. Równie skuteczne okazują się domowe sposoby. W przypadku czyszczenia toalet sprawdzi się niezastąpiony ocet lub soda oczyszczona (nigdy razem). Jeżeli chcesz pozbyć się żółtych zacieków z muszli klozetowej to dobrym sposobem może okazać się pianka do golenia. Moja babcia zdradziła jeszcze inny sposób na czyszczenie toalety. Wystarczy, że na noc do muszli klozetowej wrzucisz to.

Czyszczenie muszli klozetowej bez wysiłku. Z szafki kuchennej wyjmij to i rano ciesz się czystym sedesem

Jednym z lepszych sposobów na czyszczenie toalety jest ten z drożdżami oraz cukrem. Ten trik sprawia, że toaleta praktycznie czyści się sama. Wystarczy, że wieczorem pokruszysz 1 kostkę drożdży i dodasz do niej cukier. Całość wrzuć do muszli klozetowej i nie spuszczaj wody. Rano delikatnie wyszoruj toaletę i spuść wodą. Powierzchnia muszli klozetowej będzie lśniła czystością. Zacieki i osad z kamienia staną się przeszłością.

Jak to wyczyścić?