Podczas porządków wrzucam to do sedesu. Zostawiam na noc, a rano muszla klozetowa jest lśniąco czysta. Działa lepiej niż profesjonalny płyn do WC. Sposób na czyszczenie toalety

Jak prawidłowo czyścić toaletę? Naturalne sposoby na czystą muszlę klozetową

Czyszczenie toalety to bardzo ważna czynność. Według badań sedes to najbrudniejsze miejsce w całym domu. To prawdziwe siedlisko bakterii oraz zarazków. Aby dobrze doczyścić muszlę klozetową trzeba pozbyć się wszelkiego rodzaju zabrudzeń, również tych, których nie widać gołym okiem. Okazuje się, że do czyszczenia toalety wcale nie trzeba używać kupnych środków chemicznych. Równie skuteczne okazują się domowe sposoby. W przypadku czyszczenia toalet sprawdzi się niezastąpiony ocet lub soda oczyszczona (nigdy razem). Jeżeli chcesz pozbyć się żółtych zacieków z muszli klozetowej to dobrym sposobem może okazać się pianka do golenia. Moja babcia zdradziła jeszcze inny sposób na czyszczenie toalety. Wystarczy, że na noc do muszli klozetowej wrzucisz to.

Wrzucam to do muszli klozetowej. Toaleta jest idealnie czysta

Ten sposób na czyszczenie toalety nie jest popularny, a jednak jest bardzo skuteczny. Zdradziła mi go babcia, a ja sama często z niego korzystam. Wystarczy, że wrzucę do muszli klozetowej kilka ząbków czosnku i pozostawię je tam na noc. Czosnek ma silnie działanie antyseptyczne oraz przeciwzapalne. Przeciwdziała rozwojowi bakterii oraz grzybów. Dodatkowo, dzięki zawartości allicyny dobrze dezynfekuje łazienkowe powierzchnie. Wrzuć kilka ząbków czosnku do muszli klozetowej i pozostaw je na całą noc. Rano spuść wodę i porządnie przemyj toaletę.

