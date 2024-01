Kumpela pokazała mi ten sprytny sposób na czyszczenie słuchawki prysznicowej. Złap torebkę foliową i wyczyść osad i kamień. Sposób na czyszczenie prysznica

Jak przycinać hortensje, by bujnie zakwitły? Zbliża się ważny termin. Jeżeli tego nie zrobisz to Twoja hortensja zmarnieje

Robisz to źle. Fatalny błąd w przepisie na faworki. Tysiące osób robi to podczas smażenia faworków. Przez to chrust jest gumowaty i nie chrupie pod zębami

Koleżanka pokazała mi trik z TikToka na czyszczenie słuchawki prysznicowej. Od teraz nie robię tego inaczej

Wszystkie elementy armatury łazienkowej należy regularnie czyścić. Mają one stały kontakt z wodą i zbiera się tam kamień i osad. Każdy, kto przynajmniej raz próbował doczyścić osady z kamienia wie, że nie jest to prosta czynność. Zwłaszcza w przypadku słuchawki prysznicowej, która ma trudno dostępne dziurki. Z pomocą przychodzi TikTok. Platforma ta to prawdziwa kopalnia pomysłów i wskazówek. Znajdziemy tam przydatne triki, które pomogą w sprzątaniu oraz te całkowicie pozbawione sensu. Patent z czyszczeniem słuchawki prysznicowej jest jednak zdecydowanie wart przetestowania. Jedna z użytkowniczek TikToka o nazwie "creepykiki" podzieliła się ze swoimi obserwatorami jej patentem. Jedyne czego potrzebujesz to torebka foliowa, w której wymieszaj ocet i płyn. Nałóż torebkę na słuchawkę i zwiąż gumką. Całość pozostaw na kilka godzin. Już po pewnym czasie zauważysz jak z dziurek słuchawki prysznicowej wypłukuje się kamień. W ten sposób wyczyścisz trudno dostępne miejsca i zapobiegniesz zmniejszonemu przepływowi wody.

Zobacz także: Jak przycinać hortensje, by bujnie zakwitły? Zbliża się ważny termin. Jeżeli tego nie zrobisz to Twoja hortensja zmarnieje

Sonda Korzystasz z ekologicznych sposobów na porządki domowe? Tak, najczęściej używam octu lub sody Rzadko Nie, wolę sklepowe płyny