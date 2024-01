Jak przycinać hortensje, by bujnie zakwitły? Zbliża się ważny termin. Jeżeli tego nie zrobisz to Twoja hortensja zmarnieje

Jak pielęgnować hortensje? To musisz zrobić zanim nadejdzie wiosna

Hortensje to jedne z najpopularniejszych kwiatów hodowanych w ogrodach. Zdecydowanie najczęściej wybieranym gatunkiem jest hortensja ogrodowa, która kwitnie od czerwca do września. Ma ona bujne kwiaty w kolorze białym, różowym oraz niebieskim. Hortensja to wieloletni kwiat, który trzeba przygotować do nadejścia wiosny. Ważnym elementem pielęgnacji hortensji jest jej przycinanie. Należy je wykonać wczesną wiosną. Najlepszy termin to koniec marca i początek kwietnia. Jeżeli zrobić to jesienią lub zimą to hortensja może stracić pąki i nie zakwitnąć w kolejnym sezonie. Pamiętaj, że hortensja należy do tych gatunków roślin, które kwitną na zeszłorocznych pędach.

Jak przycinać hortensje na wiosnę?

Przycinanie hortensji to ważny element jej pielęgnacji. Należy to robić bardzo ostrożnie i uważać, by nie obciąć łodyg z zawiązanymi pąki. Przycinanie hortensji na wiosnę sprawia, że roślina się zagęszcza i lepiej rośnie. Podczas przycinania usuń wszystkie słabe pędy. Jeżeli chcesz, by Twoja hortensja była gęsta, to wykonuj cięcia nisko. Z kolei, jeżeli wolisz, by miała ona formę pienną, to wtedy przeprowadzaj cięcie pędów na wysokości, na której chcesz formować koronę rośliny.

