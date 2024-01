Myślałam, że pająki oplotły zamiokulkasa. Okazało się, że to wełnowce. Na szczęście znajoma kwiaciarka podpowiedziała, jak je zwalczyć także domowym sposobem

Kochana babcia Gienia pokazała mi, jak prać ręczniki. Zamiast płynu do prania wsypuję do pralki ten proszek. Po wyjęciu z pralki ręczniki są śnieżnobiałe i miękkie

Wełnowce łatwo rozpoznać. Jednak dorosłe osobniki różnią się od siebie wyglądem. Samce przypominają małe osy. Są zaopatrzone w skrzydła. Samice zaś przypominają kłębki waty. Nie mają skrzydeł, za to ich segmentowane ciało jest pokryte nitkami woskowatej biało- szarej wydzieliny. Często można je znaleźć na spodniej stronie liści i/lub łodygach. Szkodniki żerują na całej roślinie łącznie z korzeniami. Wełnowiec to trudny przeciwnik. Szybko się rozmnaża i sprawia, że kwiaty doniczkowe obumierają. Zaatakowana roślina ma na liściach biały nalot, który przypomina watę lub pajęczynę. Szkodniki najczęściej atakują: hoje, draceny, cytrusy, a także storczyki, kaktusy, fikusy, monstery, kamelie i zamiokulkasy. Szkodniki, które atakują rośliny doniczkowe, odżywiają się ich sokiem, przez co powodują zniekształcenia pędów, liści, kwiatów i owoców. Dodatkowo w czasie żerowania wełnowce zostawiają na liściach miodową rosę, która stanowi pożywkę dla grzybów. Roślina traci liście, przestaje rosnąć, a z czasem zamiera.

Jak pozbyć się wełnowca z kwiatków doniczkowych. Rady kwiaciarki

Po pierwsze zaatakowaną roślinę trzeba odizolować od pozostałych. W ten sposób zapobiegniemy rozprzestrzenianiu się szkodników. Najpopularniejszym domowym sposobem zwalczania wełnowców jest użycie mocnego alkoholu. Najprościej jest zmieszać spirytus z wodą w proporcjach 1:1. Taką miksturą przy użyciu patyczka kosmetycznego usuwamy wełnowce z rośliny. Niestety jest to bardzo żmudne zajęcie, które polega na bardzo dokładnym przecieraniu każdego nerwu liści. Warto także przetrzeć liście wodą z mydłem i olejkiem neem (znany także jako olej margosa wyciąg z nasion miodli indyjskiej). Można także użyć gotowych preparatów dostępnych w sklepach ogrodniczych. Warto także wiedzieć skąd biorą się te szkodniki w naszych roślinach. Wełnowce w kwiatach doniczkowych najczęściej pojawiają się z innych zainfekowanych roślin, czyli przynosimy je do domu ze sklepu razem z nowymi kwiatami. Dlatego ważne jest, by dokładnie obejrzeć roślinę, zanim zdecydujemy się ustawić ją na domowym parapecie. Wełnowce mogą także przenosić się przez okno, sieć wentylacyjną, a także razem z roślinami, które latem trzymaliśmy na balkonie.

