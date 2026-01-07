W styczniu stawiam na parapecie i mam szczęście przez cały rok. Te kwiaty warto mieć w domu, bo przyciągają obfitość i odpędzają pecha

Początek roku to idealny moment na odświeżenie domowej przestrzeni i wprowadzenie do niej pozytywnej energii.

Niektóre rośliny doniczkowe są uważane za przynoszące szczęście, dobrobyt, a nawet odpędzające pecha.

Odkryj, jakie gatunki warto mieć w swoim mieszkaniu, by cieszyć się nie tylko pięknem, ale i korzyściami, jakie ze sobą niosą.

Co zrobić, żeby przyciągnąć szczęście i odpędzić pecha?

Nawet jeśli nie jesteśmy zbytnio przesądni, możemy zagłębić się w historię i poznać zwyczaje, które według dawnych wierzeń miały zapewnić pomyślność domownikom. Jednym z nich jest drzewko laurowe ustawione przy drzwiach lub w oknie. Już w starożytności wierzono, że opędza złe moce i chroni domowników. Liście laurowe (wawrzynowe) były uważane za talizman, który chronił ludzi przed nieszczęściami. Grecka nazwa tej rośliny to dáfni. Nawiązuje do słynnego mitu o Daphne, która chcąc uchronić się przed Apollem, została zamieniona przez Gaję w drzewo laurowe. Apollo zaś uznał laur za świętą roślinę, dlatego też jego liści używano do wytworzenia wieńców dla zwycięzców igrzysk olimpijskich. Grecy wierzyli także, że tam, gdzie rośnie wawrzyn, nie uderzy żaden piorun. Do dziś wiele osób chcąc ochronić swój dom i domowników przed nieszczęściem sadzi drzewko w doniczkach i ustawia na parapecie, na balkonie czy w ogrodzie.

Kwiat, który przyciąga miłość

Skrzydłokwiat jest ceniony przede wszystkim jako roślina oczyszczająca powietrze, jednak ten kwiat ma o wiele więcej do zaoferowania. To jedna z roślin szczęścia i dobrobytu. Nie bez kozery bywa także nazywana „kobiecym szczęściem". Według legendy bogini miłości, płodności i wojny przelała na niego szczęście, które towarzyszyło jej podczas ślubu. Oznaką czystej miłości jest biały kwiat, którym zakwita skrzydłokwiat. Wiele osób wierzy, że roślina zaprowadza w domu spokój i harmonię.

Kwiat, który przyciąga obfitość

Grubosz nazywany jest także pieniążkiem albo drzewkiem szczęścia. Jego okrągłe listki symbolizują bogactwo i według ludowych wierzeń sprowadzają pieniądze do domu. Grubosz przyciąga także spokój i pozytywną energię. W dodatku to roślina, która urośnie wszędzie, jest wytrzymała i łatwa w pielęgnacji.

Roślina, która działa jak talizman

Wiele narodów na świecie traktuje Bazylię jako święte zioło. Nazwa rośliny wywodzi się od greckiego basileus, czyli król, gdyż wierzono, że wykorzystywano je w królewskich perfumach. W antycznym Rzymie była traktowana jako talizman przeciwko bazyliszkowi. Z kolei Libijczycy spożywali ją dla ochrony przed wężami i skorpionami. Była także uważana za roślinę ochronną przed urokami, ale także stosowana w rytuałach miłosnych i przyciągających bogactwo. Bazylia jako miłosne ziele jest silnym afrodyzjakiem. Ci, którzy chcą przyciągnąć miłość, mogą przygotować rytualną kąpiel. W tym celu trzeba zagotować garść suszonej bazylii w garnku z wodą i 2 łyżkami miodu. Napar dodajemy do relaksującej kąpieli, a przy okazji wizualizujemy sobie szczęśliwą miłość. Najlepiej zrobić to podczas nowiu Księżyca. Bazylia przyciąga nie tylko miłość. Ma także inne magiczne właściwości. Można ją również wykorzystać w rytuałach wyciszających. Olejek bazyliowy lub kadzidło z bazylii koją zmysły. Jednak roślina ma przede wszystkim moc poprawiania sytuacji materialnej. Listek bazylii noszony w portfelu lub w kieszeni pomoże przyciągać osoby i okazje, dzięki którym można zrobić intratne interesy. Roślin i ziół, które mają ukryte moce, jest znacznie więcej. Znajdziesz je w galerii poniżej oraz na początku tekstu.