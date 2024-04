Mieszam 100 ml z wodą i przecieram kabinę prysznicową. Działa lepiej niż odkamieniacz. Zacieki oraz z osad z kamienia się rozpuszczają, a kabina lśni czystością. Sposób na czyszczenie prysznica

Wymieszaj to z wodą, a Twoja kabina prysznicowa będzie lśnić. Sposób na kamień i zacieki

Osadzający się kamień i zacieku to często zabrudzenia, które pojawiają się na powierzchniach mających częsty kontakt z wodą. Kamień to nic innego jak osad ze związków mineralnych. Tego rodzaju zabrudzenia potrafią ostro dać w kość. Są trudne do usunięcia i tradycyjne środki czystości nie dają sobie z nimi rady. Kamień i osady to nie tylko defekty estetyczne, ale także mogą one doprowadzić do uszkodzenia armatury łazienkowej kuchennej. Aby wyczyścić kabinę prysznicową z kamienia i zacieków warto sięgnąć po ocet. To sprawdzony sposób doczyszczania kamienia. Kwas zawarty w occie rozpuszcza kamień i sprawia, że staje się on łatwiejszy do usunięcia. Ocet do czyszczenie rozrabiaj w wodą i nanoś go na pokryte kamieniem obszary.

Mieszanka do czyszczenie kabiny prysznicowej

Wymieszaj ocet z wodą w proporcjach 1:1. Dokładnie wymieszaj i przemyj kabinę prysznicową. Pozostaw ocet na powierzchni na około 40 minut, a po tym czasie wszystko porządnie przemyj płynem do szyb. Podobnie jak ocet zadziała kwasek cytrynowy. Wiele osób do czyszczenia kabiny prysznicowej miesza ocet z sodą oczyszczoną. Wydaje im się, że połączenie dwóch skutecznych środków do czyszczenia przyniesie jeszcze lepsze rezultaty. To błąd. Łączenie sody oczyszczonej i octu niweluje ich działanie. Taka mieszanka traci swoje właściwości czyszczące. Tego nigdy nie rób.

