Biorę to garściami i posypuję trawnik. Darmowy nawóz, po którym trawa jest jak malowana. Gęsta i zielona. Sposób na pielęgnację trawnika

Garściami sypię to na trawnik. Już po kilku dniach trawa staje się bardziej zielona

Piękny i gęsty trawnik to marzenie niemalże każdego posiadacza ogródka oraz działki. Niestety, warunki atmosferyczne w naszym kraju sprawiają, że trawa częsta staje się przerzedzona i brązowa. Aby ją prawidło odżywić i sprawić, że zacznie bujnie rosnąć potrzebujesz odpowiedniego nawożenia. Jednym ze sposobów nawożenia trawnika jest popiół drzewny. Jest on często wykorzystywany w ogrodzie i posiada wiele cennych składników odżywczych, które pobudzają rośliny do lepszego wzrostu. To bogate źródło potasu, wapnia oraz fosforu. Popiół drzewny powinno się rozsypywać na trawniku w ilości około 40 g na każdy metr kwadratowy. Od razu go jego rozsypaniu należy podlać trawę. W ten sposób popiół drzewny szybciej przeniknie do gleby. Popiół poprawia strukturę gleby oraz sprzyja rozwojowi mikroflory. Sprawdzi się nie tylko do nawożenia trawników, ale także do roślin, które lubią ziemie zasadowe.

Jaki popiół drzewny do nawożenie roślin?

Odżywek z popiołu drzewnego nie powinno się stosować podczas samego siewu. Zawartość soli w popiele może być za duża dla małych sadzonek. Unikaj także stosowania brudnego popiołu ze sztucznymi dodatkami takimi jak kartony po jedzeniu oraz malowane drewno. Może on wtedy zawierać sztuczne barwniki i substancje chemiczne, które zaszkodzą roślinom.

