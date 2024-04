i Autor: Shutterstock

Uprawa warzyw

Kroję skórkę na kawałeczki i rozsypuję wokół pomidorów. Latem mam istną eksplozję owoców. Ekologiczny nawóz do pomidorów na wiosnę

Wiosna to okres, w którym wielu ogrodników poszukuje dobrego i najlepiej ekologicznego nawozu do pomidorów. W końcu każdy marzy, aby latem zebrać obfite plony. Ja od kilku sezonów stosuję ten domowy nawóz do pomidorów. Kroję skórkę tego owocu na kawałeczki i rozsypuje na ziemi wokół krzaczków pomidorów. Latem mam istną eksplozję owoców.