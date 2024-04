Zalewam 2 litrami wody, gotuję i co 7 dni podlewam sadzonki pomidorów w kwietniu. Latem mam wysyp dorodnych pomidorów na krzaczkach. Domowy nawóz do sadzonek pomidorów

Ambitny quiz geograficzny dla urodzonych podróżników. Czy dopasujesz miasto do państwa? 10/10 to ogromny sukces

Domowy nawóz do sadzonek pomidorów. Po nim rosną jak szalone

Wiosna to dla ogrodników czas przygotowywania sadzonek pomidorów do rozsad. Oczywiste jest, że aby latem krzaczki obsypały się dorodnymi, czerwonymi owocami należy roślinom zapewnić sporą ilość składników odżywczych, które oczywiście czerpią z gleby. Dlatego trzeba stosować nawozy bogate w: azot, fosfor, potas, żelazo, magnez, bor oraz miedź. Dzięki nim mogą prawidłowo się rozwijać, zdrowo rosnąć i wytworzyć mocne korzenie. W kwietniu zawsze stosuję ten domowy nawóz do sadzonek pomidorów, a one latem rosną jak szalone. Jest ekologiczny, a do tego tani i można go przygotować z produktów, które na pewno każdy ma w swoim domu.

Zalewam 2 litrami wody, gotuję i podlewam sadzonki pomidorów. Latem mam wysyp dorodnych pomidorów

Do przygotowania tej domowej odżywki do pomidorów potrzebujesz obierek ziemniaków. Obierz 3 - 5 ziemniaków, zalej obierki 2 litrami wody i gotuj przez 15-20 minut. Po przecedzeniu i ostygnięciu podlej sadzonki pomidorów. Zabieg powtarzam co 7 dni, aż do momentu wsadzenia krzaczków do gruntu. Ten nawóz ze skórek ziemniaków dostarczy roślinie potasu, wapnia, fosforu i skrobi, które doskonale wpłyną na jej wzrost. Latem krzaki pomidorów będą uginać się od owoców.

