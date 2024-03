Dodaję 30 g do wody, a po 10 dniach mam odżywkę do sadzonek pomidorów. Latem obsypują się owocami. Nawóz do pomidorów na wiosnę

Co oznaczają kolorowe skarpetki? W tym dniu to ważny gest. Załóż skarpetki nie do pary i dołącz do Zespołu Kolorowych Skarpetek

Domowy nawóz do sadzonek pomidorów sprawi, że będą rosły jak szalone

Wczesna wiosna to czas przygotowywania sadzonek pomidorów do rozsad. Aby mogły one latem wypuścić wiele owoców, oprócz podlewania i oświetlenia, należy im zapewnić sporą ilość składników odżywczych, które oczywiście czerpią z gleby. W tym czasie pomidory potrzebują składników takich jak: azot, fosfor, potas, żelazo, magnez, bor oraz miedź. Dzięki nim mogą prawidłowo się rozwijać, zdrowo rosnąć i wytworzyć mocne korzenie. Dlatego tak ważne jest regularne i dostateczne nawożenie sadzonek pomidorów, zanim wsadzimy je do ziemi w ogrodzie. Oczywiście można wykorzystać odżywki do sadzonek, które dostępne są w każdym sklepie ogrodniczym, jednak zdecydowanie bardziej ekologiczne będzie przygotowanie takiego nawozu samodzielnie w domu, z naturalnych składników.

Dodaję 30 g do wody, a po 10 dniach mam odżywkę do sadzonek pomidorów. Latem obsypują się owocami

Z czego można przygotować domową odżywkę do sadzonek pomidorów? Potrzebujesz drożdży, wody oraz ciemnego chleba. Litrowy słoik wypełnił kromkami suchego chleba, dolej wody do pełna i mieszankę przelej do 3-litrowego słoja. Na koniec dodaj 30 g świeżych drożdży i odstaw na 10 dni. Po tym czasie wystarczy ją tylko przecedzić i rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:10, a potem podlać sadzonki pomidorów. Domowy nawóz z chleba i drożdży dostarczy sadzonkom pomidorów składników odżywczych potrzebnych do prawidłowego wzrostu - ich łodygi staną się grube, a rośliny silne.