Monika Richardson świętuje urodziny syna ze skazanym ukochanym. Było na bogato. Mamy zdjęcia

Dzieci Moniki Richardson (52 l.) zawsze mogą na nią liczyć. Jej syn Tomasz Malcolm skończył właśnie 23 lata, więc jego mama zadbała o to, by odpowiednio uczcić ten dzień. Razem ze swoim nowym partnerem zabrała chłopaka do ekskluzywnej restauracji. Zajadali się owocami morza, a Tomasz mógł zacieśniać więzi z nowym wybrankiem mamy.