Tylko u nas! Tak mieszkają Krzysztof Rutkowski z żoną Mają. Ale przepych! Aż kapie od pieniędzy!

Dom Rutkowskich to pałac! Aż dech zapiera!

Krzysztof Rutkowski i jego żona Maja Rutkowski poznali się, kiedy detektyw był w tarapatach finansowych. Z czasem Krzysztof wrócił do zarabiania milionów i dziś jego rodzina może się cieszyć życiem, jak w bajce. Wystawne wesele po odnowieniu przysięgi i małżeńskiej i powalające prezenty dla Krzysztofa juniora na pierwszą komunię to nie był jednorazowy wyskok. Państwo Rutkowski na co dzień żyją jak książęta!

W domu Krzysztofa Rutkowskiego i jego żony Mai królują: marmur, stonowane kolory, złote ozdoby, kryształowe żyrandole i ogromne okna. Pani domu przechadza się w bladoróżowej sukni sukni dopasowanej to koloru kanap (a może odwrotnie, kanapy są dopasowane do sukni?)po ogromnej przestrzeni domostwa. Tylko u nas zdjęcia z wnętrza domu Rutkowskich!

Tak szczerze, to bogactwo Rutkowskich zapiera dech w piersiach! Ogromna przestrzeń, światło, ogromny stół pokryty niebieską serwetą, przywodzą na myśl domy z hollywoodzkich filmów. A kto nie chciałby żyć w takiej bajce?

