Egzamin ósmoklasisty 2024: matematyka. Truskawki, pociąg, puzzle w arkuszu CKE! Te zadania położyły ich na łopatki. "Błagam"

Egzamin ósmoklasisty 2024: matematyka. Arkusze CKE, odpowiedzi. To zadanie wzbudziło mnóstwo emocji, a rozwiązanie jest banalne! 15.05.2024 [RELACJA NA ŻYWO] [RELACJA NA ŻYWO]

Takiego scenariusza należało się spodziewać - egzamin ósmoklasisty z matematyki przyniósł skrajne emocje wśród zdających. W środę (15 maja 2024 r.) od godziny 9:00, nastolatkowie mierzą się z królową nauk, ale nie wszyscy zamierzali się jej kłaniać. Po godzinie 13:00 w naszym serwisie opublikujemy oficjalny arkusz CKE z matematyki i zaczniemy przekazywać poprawne odpowiedzi. Nasi eksperci z pewnością poradzą sobie ze środowym testem. A jak wypadli tegoroczni zdający? Zajrzeliśmy na platformę X (dawniej Twitter) i sprawdziliśmy, jakie emocje dominują wśród uczniów. Jest kilka zadań, które wywołały lawinę dyskusji. Niektórzy mają swoje przeczucia, jeszcze inni są pewni rozwiązań, które zamieścili w arkuszu. Nie brakuje również... memów.

Egzamin ósmoklasisty 2024 memy! Padniesz ze śmiechu, gdy to zobaczysz [GALERIA]

Pociągi, truskawki i baloniki na egzaminie ósmoklasisty 2024. Wymowne komentarze! "Błagam"

- Błagam, co wam wyszło w zadaniu z balonikami i pociągiem - dopytuje emilia na portalu X (dawniej Twitter). Uczniowie musieli wskazać, o której godzinie odjeżdża pociąg od Olsztyna do Gdyni i wyliczyć, ile czerwonych baloników wylosowała fikcyjna Karolina. W arkuszu CKE pojawiły się również zadania o puzzlach i truskawkach. Trzeba było wyliczyć m.in., ile pan Jan zarobi na owocach (najprawdopodobniej 2472 zł, ale nasi eksperci będą to potwierdzać). I tu pojawia się mnóstwo memów! Zobaczcie oficjalny arkusz z matematyki!

Moja szczera reakcja na zadanie z truskawkami (kazdy ma inna odpowiedz) (każda jest zła) #egzaminosmoklasisty2024 pic.twitter.com/CZszcEUxg2— antykrafciara🥰🥰 (@gabrysiaaa123) May 15, 2024

pan jan po zarobieniu 2.5k na truskawkach#egzaminósmoklasisty2024 pic.twitter.com/bFoRMadVsO— 𝓢𝓲𝓪 🎧✩°。⋆⸜ SAW ZB1, SF9, TBZ (@mingiment) May 15, 2024

Kreatywność komentujących nie zna granic. A jak wyglądają pierwsze oceny poziomu trudności? - Pomocy, dlaczego ta matma była taka łatwa - zastanawia się jedna z internautek. - I jak wrażenia po E8 z matematyki? Według mnie nie był zły - napisał Niko Loch. Są też opinie z drugiej strony. - Angielski to moja jedyna nadzieja - napisał malywielkiczlowiek.

Życząc wszystkim dobrych wyników, pod tekstem zamieszczamy jeszcze jeden, sympatyczny komentarz ze zdjęciami.