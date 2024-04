Egzamin ósmoklasisty 2024: Jak obliczyć punkty z egzaminu ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty: Uczniowie będą szaleć z radości. Wreszcie to ogłosili, czekali na to od dawna

Egzamin ósmoklasisty 2024: Punktacja egzaminu ósmoklasisty 2024

Procenty z każdego przedmiotu mnoży się przez 0,35 (język polski i matematyka) lub 0,3 (język obcy nowożytny). Uzyskane punkty z każdego przedmiotu sumuje się, żeby uzyskać wynik egzaminu.

Przykładowa punktacja egzaminu ósmoklasisty

Jeśli uzyskasz 70% z języka polskiego, 60% z matematyki i 90% z języka obcego nowożytnego, to punkty obliczone zostaną następująco:

Język polski: 70% x 0,35 = 24,5 punktów

Matematyka: 60% x 0,35 = 21 punktów

Język obcy nowożytny: 90% x 0,3 = 31,5 punktów

Łącznie zdobędziesz 24,5 + 21 + 31,5 = 77 punktów.

Zobacz także: Egzamin Ósmoklasisty 2024. Mamy wszystkie arkusze z zadaniami CKE. Co pojawi się na egzaminie?

Punktacja za oceny oraz dodatkowe osiągnięcia

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się za oceny w stopniu:

celującym - 18 punktów,

bardzo dobrym - 17 punktów,

dobrym - 14 punktów,

dostatecznym - 8 punktów,

dopuszczającym - 2 punkty.

Uwzględnia się oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Można więc maksymalnie zdobyć 4 x 18 = 72 punkty. Dodatkowo za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w szczególności w formie wolontariatu, można przyznać 3 punkty.

Łącznie za oceny na świadectwie i szczególne osiągnięcia można więc uzyskać 72 + 7 + 3 = 82 punkty.

Punktacja za wyniki konkursów i zawodów

Jeśli uzyskasz w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim:

- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego - dostaniesz 10 punktów,

- tytuł laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego - dostaniesz 7 punktów,

- tytuł finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego - dostaniesz 5 punktów.

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo ogólnopolskim:

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - dostaniesz 10 punktów,

- tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego - dostaniesz 7 punktów,

- tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego - dostaniesz 5 punktów.

Jeśli zdobędziesz w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim:

- dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - dostaniesz 10 punktów,

- dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - dostaniesz 7 punktów,

- dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - dostaniesz 5 punktów,

- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego - dostaniesz 7 punktów,

- tytuł laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego - dostaniesz 5 punktów,

- tytuł finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego - dostaniesz 3 punkty.

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - dostaniesz 10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego - dostaniesz 7 punktów,

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - dostaniesz 7 punktów,

- tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego - dostaniesz 5 punktów;

Za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w pozostałych zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na szczeblu:

- międzynarodowym - możesz dostać 4 punkty,

- krajowym - możesz dostać 3 punkty,

- wojewódzkim - możesz dostać 2 punkty,

- powiatowym - możesz dostać 1 punkt.

W przypadku gdy masz więcej niż jedno szczególne osiągnięcie, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie uzyskane w zawodach w dowolnej klasie szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Łączna punktacja egzaminu ósmoklasisty 2024

Za oceny na świadectwie, świadectwo z wyróżnieniem oraz szczególne osiągnięcia możesz uzyskać 72 + 7 + 3 = 82 punkty. Za wyniki konkursów i zawodów możesz dostać maksymalnie 18 punktów. To daje łącznie 100 punktów możliwych do zdobycia. Za egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego możesz otrzymać maksymalnie 100 punktów. Łatwo obliczyć, że idealny wynik egzaminu ósmoklasisty 2024 to 200 punktów.

Jak wygląda ocenianie egzaminu ósmoklasisty 2024?

Rozwiązania zadań otwartych sprawdzają i przyznają punkty egzaminatorzy wyznaczeni przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wynik egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przedstawiany w procentach i na skali centylowej. Wynik w procentach to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uzyskałeś za rozwiązanie zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym. Przykładowo, jeśli za rozwiązanie zadań z matematyki zdobyłeś 37 punktów spośród 50 możliwych do zdobycia, uzyskasz wynik równy 74%. Wynik na skali centylowej to odsetek liczby uczniów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż dany uczeń.

Jeśli Twój wynik centylowy z matematyki wyniesie 70, to będziesz wiedzieć, że 70% wszystkich uczniów, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z matematyki, uzyskało za rozwiązanie zadań wynik taki sam jak Ty lub niższy, a 30% uczniów uzyskało wynik wyższy od Ciebie. Wynik egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, a wynik na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna. Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty otrzymasz wynik:

- egzaminu z języka polskiego,

- egzaminu z matematyki,

- egzaminu z języka obcego nowożytnego.

