Egzamin Ósmoklasisty 2024. Wszystkie arkusze z zadaniami CKE. Co pojawi się na egzaminie?

Egzamin ósmoklasisty 2024

Egzamin ósmoklasisty 2024 coraz bliżej. Egzaminy odbędą się w dniach 14-16 maja. Wielu uczniów zastanawia się, co znajdziecie się w arkuszach. . Trwa ostatnie, gorączkowe przeglądanie materiałów i poszukiwanie tzw. "pewniaków", ponieważ 14 maja 2024 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. I choć poszukiwawczy "pewniaków" i przecieków nie brakuje, warto pamiętać, że treść tego, co pojawi się na egzaminie ósmoklasisty 2024, znana będzie dopiero w chwili rozpoczęcia testów. Centralna Komisja Egzaminacyjna z pewnością nie dopuści do przecieku zadań. Nie brakuje jednak spekulacji, co może znaleźć się na egzaminie ósmoklasisty 2024 z polskiego, matematyki i angielskiego.

Egzamin ósmoklasisty 2024: Harmonogram egzaminów

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym; każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Mamy harmonogram testów, przygotowany przez CKE.

14 maja 2024 roku: język polski. Początek egzaminu o godz. 9:00. Egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut

15 maja 2024 roku: matematyka. Początek egzaminu o godz. 9:00. Egzamin z matematyki, który trwa 100 minut

16 maja 2024 roku: język obcy nowożytny. Początek egzaminy o godz. 9:00. Egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Jak poszło uczniom w Bydgoszczy?

Egzamin ósmoklasisty 2024. Wszystkie arkusze CKE z ubiegłego roku

Uczniowie zaczynają odliczanie do najważniejszego egzaminu w ich życiu. Wynik z testu pozwoli im się dostać do wymarzonej szkoły średniej. Jak najlepiej przygotować się do egzaminu ósmoklasisty 2024? Jedną ze skutecznych metod uczenia jest rozwiązywanie arkuszu egzaminacyjnych z ubiegłych lat.

Przygotowaliśmy galerie, gdzie znajdziecie testy egzaminu ósmoklasisty z 2023 roku! KLIKNIJ i sprawdź, co pojawiło się w arkuszach!

