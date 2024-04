i Autor: mat. prasowe Eska Let's Bike

Eska Let's Bike wraca do Szczecina. To będzie prawdziwe rowerowe święto!

Turystyka rowerowa to przede wszystkim najzdrowszy sposób podróżowania i oszczędność pieniędzy, a także możliwość dotarcia do miejsc, które często nie są dostępne dla zmotoryzowanych. Wycieczki rowerowe to szansa na poznanie wielu ciekawych zakątków Pomorza Zachodniego. To w dużej mierze zasługa funduszy europejskich, z których sfinansowano budowę tras rowerowych w regionie. O tym, dlaczego warto wsiąść na rower i jak sięgać po fundusze unijne, będzie można przekonać się podczas kolejnej edycji Eska Let’s Bike - wydarzenia adresowanego dla miłośników rowerowych podróży.