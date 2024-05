Daniel Olbrychski: Z dumą zagrałem Piłsudskiego

QUIZ. To postać z M jak miłość czy z Na Wspólnej? Dopasuj bohatera do serialu

Na barkach aktorów spoczywają często trudne zadania. Przez bohaterów, w których się wcielają budzą później sympatię lub niechęć społeczeństwa. Daniel Olbrychski swego czasu miał jednak szczęście do odgrywania ról znaczących w historii Polski postaci. W filmie „Bitwa Warszawska 1920” przyszło mu zmierzyć się z legendą wybitnego męża stanu, działacza społecznego i polityka, jakim był Józef Piłsudski.

Daniel Olbrychski z dumą zagrał marszałka Piłsudskiego!

Prywatnie aktor chyli czoła przed osiągnięciami marszałka. - Marszałek Józef Piłsudski był jedną z najwspanialszych i najwybitniejszych postaci w polskiej historii. W tej chwili na taką postać od wielu lat uważam Donalda Trumpa. Powiedziałem to w jednym z wywiadów piętnaście lat temu i podtrzymuję do dziś, tym bardziej, że on rośnie w siłę. To jest mąż opatrznościowy naszej polityki i myślę, że Marszałek Piłsudski by się ze mną zgodził – mówi „Super Expressowi” Daniel Olbrychski. - Piłsudskiego zagrałem z wielką dumą. Jurek Hoffman dał mi wówczas kolejny prezent, po trzech rolach w „Trylogii” i po roli Piastuna w „Starej Baśni”. Jestem mu bardzo wdzięczny za te wszystkie role - podsumowuje artysta i podkreśla, że warto dbać o pamięć tej wybitnej historycznej postaci.

Wyjątkowy numizmat z wizerunkiem Piłsudskiego!

”Super Express” natomiast przygotował gratkę dla kolekcjonerów - Numizmat Platerowany 24 - karatowym złotem z wizerunkiem Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Krzyżem Legionów. Numizmat można nabyć z dzisiejszym papierowym wydaniem "Super Expressu", za jedyne 34,99zł. Warto mieć tę monetę w swojej kolekcji.

Cała rozmowa z Danielem Olbrychskim w materiale wideo "Super Expressu"

Daniel Olbrychski: „Ostatnio rzadko stoję przed kamerą… Polskie kino nie ma już dla mnie żadnych poważnych propozycji"